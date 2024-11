Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (22/11)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Emoções fortes na vida afetiva! A boa conexão entre a Lua e Júpiter vai esquentar o seu coração. Solteiros devem apostar em passeios, redes sociais e aplicativos para conhecer gente nova e interessante, e os comprometidos vão passar bons momentos com seu par. Filhos ou crianças próximas trarão algum tipo de alegria.



TOURO 21/04 A 20/05

Em casa o clima é bom, e notícias de fartura podem até estimular uma comemoração: permita-se alguns luxinhos, e em vez de se isolar ou se sentir excluído, observe se não é você mesmo que está se exilando. Vá conversar com pessoas inteligentes e de forte consciência social: poderá descobrir novos sentidos para a vida.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Principalmente durante a manhã, você estará cativante, o que o colocará no centro das atenções: as pessoas estarão não só dispostas, mas ansiosas por ouvir o que tem a dizer. É hora de fazer negociações, apresentar projetos e divulgar seu trabalho. Silencie as vozes negativas na sua cabeça: nada de autossabotagem!



CÂNCER 21/06 A 22/07

O foco do canceriano nesta sexta-feira deve ser fechar a semana atingindo as metas de faturamento propostas. Com esse objetivo em mente, será muito mais fácil agilizar as tarefas e convencer os clientes a fechar negócio. Desenvolva um plano de expansão territorial, abrindo novos mercados para o seu empreendimento.



LEÃO 23/07 A 22/08

Com a Lua em seu signo se conectando com Mercúrio, o dia é especial para a vida afetiva: pode surgir um encantamento diferente por alguém, e se você já está conversando ou envolvido, as trocas de hoje arrancarão sorrisos. No trabalho, será importante estar mais preparado para lidar com imprevistos: não adianta teimar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O céu desta sexta-feira o presenteia com uma bela configuração para o amor: é bastante provável que receba a proposta de dar um passo a mais num relacionamento, ou você mesmo pode fazer essa proposta, que será bem recebida. Reflita sobre seus sentimentos mais íntimos e busque uma forma de se reconectar com sua fé.



LIBRA 22/09 A 22/10

É dia de observar as dinâmicas com as suas amizades e grupos que frequenta: hoje ficará bem claro quais valem a pena preservar e quais vêm lhe fazendo mal. Chega de passar pano para pessoas teimosas e imprevisíveis! Na sua casa, a cooperação entre as pessoas será um ponto forte e fará com que tudo funcione melhor.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Foque na vida afetiva! O céu favorece conversas gostosas que irão aproximar você de alguém cuja principal característica é a seriedade que demonstra. É tempo de confiar novamente nas pessoas e se abrir para o amor. No trabalho, irão se apresentar novas maneiras de diversificar as fontes de entrada de dinheiro.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O céu do dia facilita o alcance de objetivos financeiros que irão ajudar a melhorar a qualidade de vida da sua família e a estrutura do seu lar. Trabalhe, produza e faça bom uso dos resultados que chegarão! Para você pessoalmente, essa sexta-feira está favorável a estudos e planejamentos de viagem ou intercâmbio.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje, apresente um projeto, marque uma reunião para convencer alguém a respeito de uma ideia ou se ofereça para falar em público e treinar sua oratória: os resultados serão incríveis! O dia também é promissor para o desenvolvimento espiritual e o autoconhecimento. No amor, proteja-se de intensidades tóxicas.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, circule por aí e fique sabendo das novidades com os amigos: pode ser que entre eles surja uma boa oportunidade de negócios, e trabalhar com gente que a gente gosta é bom demais! Relacionamentos firmes também recebem boas influências do céu do dia, mas questões familiares podem atrapalhar. Jogo de cintura!



PEIXES 20/02 A 20/03

Aproveite o dia de hoje para compartilhar com alguém a sua sabedoria e experiência de vida: poderá ser de grande ajuda para essa pessoa, e sentir a satisfação de ter feito o bem. Na vida afetiva, amor e amizade se misturam, e isso é bom! Entrevistas de emprego e reuniões importantes no trabalho darão muito certo.

