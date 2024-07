Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (12/7)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Batalhe por um contrato promissor, conquiste um cliente novo ou peça para formalizar a relação com aquela pessoa especial. Hoje é o dia de firmar parcerias bacanas e que você deseja que sejam duradouras! Assuntos relacionados à comunicação, publicidade e ações criativas também ganham a força do céu para acontecer.



TOURO 21/04 A 20/05

Aproveite a ajuda dos astros para alinhar com sua família, ou pessoas com quem vive, a cooperação e envolvimento de todos nas rotinas da vida doméstica: verá que tudo vai começar a fluir melhor. Há também uma energia de prosperidade no ar, que está diretamente ligada à sua produtividade: esforce-se e veja o resultado.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

As energias astrais estão apaixonantes hoje, e reverberam de forma particularmente positiva para os nativos de Gêmeos: Júpiter ajuda cobrindo você de encantos, e em bom contato com a Lua, atrai pessoas interessantíssimas para a sua órbita. Atenção, que até sua fertilidade é multiplicada por essa configuração do céu!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Boas novidades financeiras chegam hoje! Alguém da família fará uma conquista nesse setor que irá impactar positivamente sobre você também. O dia ainda é bom para se aprofundar sobre o mercado financeiro, entendendo melhor como ele funciona para arriscar com propriedade alguns investimentos. Intuição está bombando!



LEÃO 23/07 A 22/08

As palavras fluem da sua boca como mel nesta sexta: é hora de se declarar para alguém, ou apenas expressar suas emoções de forma poética, e as compartilhar com outras pessoas. Mas há, também, um favorecimento fortíssimo para os negócios: bole uma estratégia de comunicação ousada para conquistar clientes duradouros.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Seu direcionamento de esforços deve se voltar hoje para o lado financeiro, que é o chamado sempre que a Lua passa por Libra. O momento é muito bom para plantar sementes de iniciativas que possam lhe render grana ou mais segurança em termos de patrimônio conquistado. Adaptações positivas na rotina devem ocorrer!



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje, faça algo novo, lance um projeto ou intenção ao mundo e renove suas esperanças e atitudes: a Lua Nova passa pelo seu signo. A criatividade está a mil, e até a fertilidade se apresenta com a possibilidade de uma gravidez mudar sua vida. Uma paixão nova também pode ser avassaladora! Reforce sua conexão divina.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Forças ancestrais muito poderosas estão sendo movimentadas hoje, trazendo percepções profundas que impactam diretamente no seu conceito de família e até mesmo dentro do seu lar. É interessante, inclusive, observar como isso irá se refletir nas atitudes e dinâmicas familiares, mas saiba que será de modo positivo.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Busque conhecer gente, participar de mais atividades coletivas e aproveitar para bater papo com todos que cruzarem seu caminho hoje: irá se deparar com visões de mundo diversificadas e interessantes, expandindo ainda mais a sua bagagem de conhecimento, que já é enorme. Fase em que irá fazer novos melhores amigos!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

As conquistas profissionais são um dos fatores que mais motiva e alegra um capricorniano, e hoje haverá indícios muito claros de que os planos que você fez e está executando a fim de crescer na carreira estão dando certo. Use sua liderança para instigar sua equipe ou pares de trabalho: há conquistas para todos!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Planos de viagens e de novas conquistas acadêmicas ganham força com a entrada da Lua em Libra, e um relacionamento amoroso também se consolida, com planos de expansão a dois e filosofias de vida em comum com alguém. Você está passando por um poderoso processo de transformação, e hoje, ele acontece de forma generosa!



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje é um daqueles dias em que as suas antenas estão bem sintonizadas com as vibrações do Universo e da espiritualidade: aproveite para meditar, recorrer a oráculos e fazer consultas espirituais com alguém de sua confiança. O dia também é bom para cuidar da saúde física: há uma atmosfera de cura sobre você e seu lar.

