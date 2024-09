Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (27)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

É tempo de diminuir o ritmo das atividades e aliviar os pesos mentais: se puder, deixe o seu dia mais folgado e se concentre em eliminar pendências, fazer escolhas saudáveis e algo de bom pelo seu organismo. Espere uma alegria relacionada com a melhoria de saúde de um membro da sua família. Problemas diminuindo!



TOURO 21/04 A 20/05

O romance invade a sua vida sem pedir licença: o contato entre a Lua, Vênus e Marte garante boas conversas, romantismo e desejo na medida certa entre você e alguém especial. Dá até para assumir um namoro ou, se já está em um, fazer algum gesto para mostrar que suas intenções são sérias. Vida com filhos ótima também!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É tempo de repensar o quanto o seu senso de autoimportância pode estar dificultando as suas relações, principalmente as mais próximas; é possível que você esteja deixando de levar em consideração as sensibilidades alheias. Busque reconstruir a harmonia incentivando boas relações e ajudando nas tarefas práticas.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você está cheio de coragem, e pode ir em frente na iniciativa de puxar conversa com alguém que tem chamado sua atenção; é muito provável que essa interação avance para um romance. Assuntos burocráticos, leituras e estudos estão desafiados pelo combate travado entre a Lua e Saturno; será difícil se concentrar.



LEÃO 23/07 A 22/08

Comece a semana diminuindo suas despesas, pagando contas e honrando obrigações financeiras e mesmo as de cidadão, para não ficar preso em engrenagens institucionais que podem lhe moer. Ajuste expectativas e objetivos para que eles caibam no seu bolso: nada de fazer dívidas agora. Logo a maré vai virar a seu favor!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Aproveite a energia apaziguadora da lua minguante e trate de se apartar de pessoas ou circunstâncias que estejam limitando você; ninguém merece dar o seu melhor e só receber frieza ou cobranças de volta. No trabalho, ocupe hoje uma posição mais discreta, e cultive as relações sociais, que serão prazerosas e úteis.



LIBRA 22/09 A 22/10

Não se espante se for tomado por uma inquietude fora do comum nesta segunda-feira: são muitos elementos astrológicos atuando hoje sobre você. A boa notícia é que tudo está conspirando a seu favor: o que você está sentindo pode ser comparado ao caos que antecede novos começos. Logo tudo estará muito mais organizado.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você tem andado positivo e disposto a experiências que o encham de alegria e encantamento. Hoje, um convite para uma viagem em grupo pode surgir, vindo daquele amigo animado e disposto a explorar o mundo, ou quem sabe não é você mesmo que vai vir com o roteiro já pronto? Não deixe a turma pessimista o desanimar.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje o sagitariano poderá se sentir incerto em relação ao seu futuro e suas escolhas profissionais, e com essa convicção fragilizada, fica vulnerável a ser influenciado por cobranças familiares ou opiniões de quem acha que sabe o que é melhor. Resista e invista energia em mudar o que não o está satisfazendo.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Você precisará dar um freio em si mesmo; terá que ceder a hierarquias, normas e até a um certo clima de autoritarismo, quando na verdade sua mente estará sonhando com liberdade e com relações mais justas e igualitárias. Paciência; a revolução não ocorrerá hoje. Alegre-se no convívio com quem pensa igual a você.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Esta fase tem sido de ajustes e reformas na maneira como tem tratado a sua organização financeira, e hoje,

você ficará aliviado por ter feito sua reserva emergencial, pois é possível que tenha que desembolsar alguma quantia para encerrar uma pendência. Empenhe-se em render bastante no trabalho; terá recompensas.



PEIXES 20/02 A 20/03

Enquanto o carrancudo Saturno estiver cruzando o seu signo, você vai levar as coisas mais a sério, e por isso mesmo, com um humor mais severo, mas não perca a sua empatia nem a capacidade de tratar os outros com afeto, ou terminará afastando alguém que não quer perder. Romantismo vem regado com muita afinidade hoje!

