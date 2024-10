Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (18)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje tudo passa a girar em torno de questões materiais: faça sua parte para preservar e ampliar seu patrimônio. O dia está ótimo para negociar contratos, investimentos e participações societárias, mas para que dê tudo certo, é preciso que você ceda um pouco. A intuição soprará no seu ouvido uma dica interessante.



TOURO 21/04 A 20/05

O risco de celeumas é alto hoje, já que você está ativado pelas energias da Lua Cheia. Em meio a discussões verbais, é tempo de entender que é preciso assumir a responsabilidade pelo que faz e diz: não é justo que outras pessoas sejam sempre as que levam o fardo. Alguém será a voz da razão no seu ouvido: escute.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje o geminiano está o próprio sensitivo: sonhos, intuições e impressões dão o tom do seu dia, deslocando-o da sua proverbial racionalidade. Entregue-se a esse passeio pelo universo do que não pode ser reduzido à lógica e ao intelecto, mas cuidado para não se distrair demais: as atividades práticas seguem rolando.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Desfrute da companhia da sua galera hoje, pois a Lua Cheia em Touro o deixa bem sociável. Vale a pena trocar uma ideia com pessoas que veem a vida de um modo diferente do seu: se estiver aberto a isso, poderá aprender algo novo. Um estranhamento entre você e alguém pode estar camuflando um outro tipo de sentimento!



LEÃO 23/07 A 22/08

Sextou com gosto de vitória na vida profissional! Se você se empenhou e assumiu responsabilidades no trabalho, hoje é o dia em que o Universo providenciará algum reconhecimento e destaque. Não esqueça de dar a notícia em casa e comemorar com a família! Seu poder de influência está aguçado; use-o bem e a seu favor.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O dia vai parecer mais iluminado e positivo para você, com a passagem da Lua pelo signo de Touro. Empolgue-se para um passeio turístico, a leitura de um livro ou a participação num ritual que mexa com a sua espiritualidade. Aguarde, também, o recebimento de notícias de alguém que está longe. Tempo bom para o amor!



LIBRA 22/09 A 22/10

Encare os problemas de frente e com uma atitude prática: pode até ser que eles pareçam maiores hoje, talvez para chamar sua atenção e forçar um envolvimento com a solução. Se lida com investimentos, hoje é um dia bom para arriscar um pouco, mas antes, pesquise bem as opções. No trabalho, peça ajuda e delegue tarefas.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O dia hoje não é sobre você, mas sobre as pessoas que estão ao seu lado nos momentos mais importantes. Aproveite a Lua Cheia em Touro para reconhecer o quão significativa é a presença de alguém que o complementa, ensina e dá apoio. Firme as suas parcerias! Que tal falar de amor de uma forma mais séria com alguém?



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Falar sem rodeios é quase sempre o impulso natural do sagitariano, mas hoje pode ser preciso maneirar nessa característica da sua personalidade, para não criar conflitos desnecessários, sobre coisas que poderiam ser resolvidas de um modo mais diplomático. Foque nas tarefas práticas, pois há tendência à distração.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Receba a fertilidade, criatividade e empolgação pela vida que são os presentes da Lua em Touro para você. O dia pede diversão, envolvimento afetivo, empenho em projetos que o apaixonem e atividades divertidas. Será fácil ser feliz! Solteiros poderão ter um bom bate-papo com alguém que lhes desperta o interesse.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O racional aquariano hoje será tocado pelo alto nível emocional da Lua Cheia no seu setor das memórias e vínculos familiares. Não se espante se estiver mais sensível do que o comum, e isso pode atrapalhar seu foco no trabalho. Que tal tirar um tempo para sentir? Detalhe um planejamento de investimento imobiliário!



PEIXES 20/02 A 20/03

O nativo de Peixes normalmente é introspectivo, e sente mais do que comunica, mas hoje, você tem a ajuda da Lua Cheia para destravar a sua língua e o ajudar a expressar o que se passa na sua cabeça e coração. Se não fizer isso, alguém irá cobrar; aceite o convite ou a provocação. Supere o receio, pois se sairá bem.

