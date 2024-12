Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (20)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O equilíbrio da sua saúde está muito delicado, sujeito a ser abalado principalmente por excesso de cobranças a si mesmo, culpas que ainda carrega e ondas de pessimismo: é aquele processo conhecido por somatização. Aliviar cargas mentais trará mais leveza também ao seu físico: que tal procurar uma escuta profissional?



TOURO 21/04 A 20/05

O céu de hoje convida você a se perguntar o que tem acontecido nos últimos tempos para que constantemente ocorram estranhamentos com amigos e dificuldades de interação social; talvez descubra que alguma atitude sua precisa ser mudada. Filhos podem estar necessitando de ajuda com alguma questão: chegue mais perto.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A cobrança profissional está chegando a um limite difícil de suportar, mas em breve as coisas ficarão mais brandas. Enquanto isso não acontece, tente deixar tudo mais de lado e buscar aqueles braços aconchegantes nos quais você sabe que está seguro; estamos falando de afeto familiar, certo? Não converse muito hoje.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O cumprimento de formalidades, obrigações acadêmicas e exigências legais será exigido de você hoje, mas será preciso manter a atenção focada, bem como a objetividade no discurso para não dar margem a erros e mal-entendidos. Precisa ir à rua para resolver alguma coisa? Então planeje o trajeto e saia com antecedência.



LEÃO 23/07 A 22/08

Foco no dinheiro: a Lua em Virgem deixa seu raciocínio claro e organizado, tanto para ganhá-lo quanto para gerenciá-lo. Será importante, contudo, priorizar o pagamento de dívidas e obrigações, e, se for o caso, regular os gastos com diversão e com os mimos para os filhos, que podem desequilibrar a ordem financeira.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Como você está vulnerabilizado pela Lua em seu signo, é bom se preservar de interações com pessoas que conhecem seus gatilhos, pois enquanto você espera acolhimento, é mais fácil receber pedras. Aproveite para pensar: será que esses relacionamentos lhe fazem bem? A casa estará agitada; procure seu lugar de sossego.



LIBRA 22/09 A 22/10

Bem que você vai querer ter tempo para refletir, descansar e até se dedicar a práticas espirituais, mas os deveres vão bater com força na sua porta, e será preciso atender às ordens e entregar serviço. Procure focar prioritariamente nisso, certo? A política de observar e ouvir mais do que falar deve ser adotada hoje.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nada lhe fará tão bem hoje quanto socializar com os amigos, e você deve buscar fazer isso em alguma hora para recarregar suas baterias afetivas. Não se prive desses momentos por causa da cara feia de ninguém! Entretanto, os assuntos devem ser leves e despretensiosos; evite falar de dinheiro, salário e temas afins.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O ambiente profissional estará envolvido em uma carga sensível hoje, com as pessoas mais emotivas e num clima afetuoso, e você poderá se sentir desencaixado e até fazer pouco caso disso. O problema é que essa atitude irônica termina sendo prejudicial. Será que não é mais inteligente e gentil procurar se enturmar?



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje, cuide de assuntos acadêmicos, reveja planos de viagens e se certifique de que os assuntos burocráticos estão todos sob controle, para não ser pego de surpresa por uma pendência que pode até frustrar um plano. Cuidado com os falsos amigos e as sabotagens que a sua própria mente pode lançar sobre você.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Equilibrar as finanças e garantir dinheiro em caixa para as obrigações deve ser seu maior foco hoje. Também vale a pena eleger uma situação para se desapegar; mesmo que seja difícil, depois verá quanto alívio isso vai trazer. Um amigo pode necessitar de ajuda; procure não se envolver emocionalmente com o problema.



PEIXES 20/02 A 20/03

Resista bravamente à tentação de se vitimizar e de jogar suas cargas sobre os ombros de outras pessoas; mesmo que o período esteja desafiador, não é justo descontar isso em quem o ama e o trata bem. Será preciso, também, assumir uma atitude madura e flexível no trabalho, a fim de garantir o fechamento de um negócio.

