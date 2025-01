Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (10)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O ariano hoje estará falante, curioso e inquieto, sentindo necessidade de espalhar energia por aí. Marque um passeio, faça uma atividade física ou visite um lugar bonito das suas vizinhanças para dar vazão a essa vitalidade, e até mesmo para dissipar as inquietações que podem estar povoando a sua mente, lá no fundo.



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, há um encontro entre a Lua e Júpiter, um astro muito generoso, na sua área da prosperidade, o que deve trazer boas notícias e expansão nesse setor. Preste atenção para não ceder às pressões dos grupos e pessoas com quem convive socialmente, para não trair seus próprios valores. Tenha orgulho do que conquistou!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sorte e carisma ativados em modo cheio hoje: corra atrás daquilo que pode ser conseguido ou facilitado através dessas duas ferramentas. Certifique-se de emitir uma aura de confiabilidade, adotando uma postura mais séria, porem agradável e gentil, para transitar no ambiente profissional. Formalidade na medida certa!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você tem proteção astral especial para explorar os mecanismos mais profundos da sua alma e inconsciente, e com isso poderá acessar, através de sonhos, intuições ou visões, informações e lembranças importantes: o processamento delas tem tudo a ver com o seu processo de autoconhecimento e evolução espiritual.



LEÃO 23/07 A 22/08

Neste sábado, você receberá compensações dos seus esforços profissionais dos últimos tempos, e virão na forma de um pagamento, bônus, homenagem ou reconhecimento. Vá a um evento com amigos ou marque com eles sua própria programação! Mantenha conversas leves e evite, hoje, a companhia daquela pessoa crítica demais.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O sábado tem gosto de conquista para você, que acessará uma vitória ou oportunidade imperdível na vida profissional. Ela pode se viabilizar ou se concretizar através de encontros sociais, reuniões ou algum tipo de exposição pública do seu trabalho. Entre em acordo com sócios e com o parceiro afetivo para ter apoio.



LIBRA 22/09 A 22/10

Fortalecer a sua fé, crescer intelectualmente e ir em busca de justiça para alguma questão da sua vida são as principais orientações do astral para este sábado, e tudo isso vem de forma positiva, com a sensação de que o Universo está conspirando a seu favor. Supere com persistência e graça as limitações do cotidiano!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Arriscar e apostar que as coisas vão dar certo, mesmo as que não estão totalmente sob o seu controle: essa é a dica do céu para o seu dia. Contará com ajudas significativas, e talvez inesperadas, que fortalecerão a sua sensação de que tudo está nos trilhos. Amor e desejo são as cascas de banana: mantenha a paz.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O encontro entre a Lua e Júpiter ativa a importância das parcerias na sua vida, e as alegrias e recompensas que podem vir delas. Frutos colhidos por parceiros afetivos e comerciais, ou os bons acontecimentos nas vidas deles, irão privilegiar você também. Com seu cônjuge, alinhe posturas para questões familiares.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O sábado vem com excelentes perspectivas, trazendo curas, bem-estar físico e efetividade para tratamentos de saúde feitos hoje. Se estiver trabalhando ou envolvido com uma tarefa prática, mesmo no lar, o dia será produtivo. Esteja atento para que vaidades, picuinhas e oscilações emocionais não estraguem a vibe.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Os astros estão gentis com você neste sábado: o encontro da Lua com Júpiter promete um dia regado a diversão, bons encontros românticos e empolgação especial com alguém bastante carismático, que corresponde ao seu interesse. Festeje: esta é a hora! Uma dica para evitar se estressar é não se descontrolar nos gastos.



PEIXES 20/02 A 20/03

Vibração e acontecimentos positivos chegam ao seu lar hoje, e por isso, será bom estar em família e preparar a festa em casa para comemorar! Talvez você tenha que contornar uma certa tendência a apresentar um humor mais taciturno, que não combina com a atmosfera geral. Melhor se deixar contagiar pelo entusiasmo!

