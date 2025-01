Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (24)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O dia pode ser marcado por notícias de longe e saudades de alguém que está distante: se bater, as tecnologias estão aí para ajudar a amenizar. Se está estudando, aproveite esta sexta para revisar assuntos ou relembrar os que já estão se apagando da sua memória. Poderá fazer amigos novos ou se aproximar dos antigos.



TOURO 21/04 A 20/05

Você está vivendo uma fase de prosperidade, mas agora é hora de desacelerar os investimentos e focar em poupar e em honrar compromissos financeiros. Ative seu lado estratégico para fazer contatos, atrair atenção e reforçar conexões com pessoas influentes: isso pode ajudá-lo a dar a volta por cima em uma dificuldade.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Júpiter segue fazendo o trabalho de destacar sua personalidade e jogar brilho sobre você, de forma que sua presença vem chamando atenção, e hoje alguém especial será magneticamente atraído para o seu campo gravitacional. O encaixe é bom! Atenção especial a alguém que venha a conhecer numa viagem ou em sala de aula.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, os excessos que tenha cometido nos últimos dias, sejam do que for, se manifestarão de forma sensível: seu corpo está precisando de descanso e recuperação. Tente se mimar de alguma maneira, com uma massagem ou outra rotina relaxante. O dia está muito propício a ter bons resultados de tratamentos e medicações.



LEÃO 23/07 A 22/08

O leonino estará em busca de emoção, e louco para sentir aquele frio na barriga que vem quando uma pessoa especial atrai os nossos olhos. Assim, poderá sentir uma forte atração por alguém, e esse encontro até que será divertido, mas há o risco, também, de ser superestimado. Veja se a admiração permanecerá amanhã!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Aproveitar a boa onda de projeção e destaque profissional que está rolando ou ceder à vontade de ficar quietinho em casa, descansando e aproveitando a companhia dos seus queridos? Esse é o dilema do virginiano hoje, mas se organizar direitinho, dá para atender às duas demandas. Curas e mudanças boas em andamento!



LIBRA 22/09 A 22/10

Mate as saudades de alguém distante ou organize uma visita a quem faz tempo que você não vê. Também vale assistir a um bom filme, ler um livro ou usar as redes sociais para consumir informação relevante. Interessado por alguém? Chame para um passeio: você pode se surpreender. Desenvolvimento dos filhos terá um marco.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta-feira, comprometa-se consigo mesmo a desapegar um pouco de tudo que é material: gaste menos dinheiro, evite o consumismo desenfreado, tenha uma alimentação frugal e tente viver um dia de mais simplicidade. Em meio às reorganizações que sua vida privada vem passando, hoje há motivos para comemorar.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

É tempo de desapegar: providencie telefonemas, mensagens ou conversas presenciais para desfazer mal-entendidos e encerrar ciclos. O dia também é bom para executar mudanças de residência ou planejar sua transferência para outro local. Uma ligação amorosa ou comercial mostrará se é boa: se não for, se desfará.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O cansaço da semana, que deve ter sido ativa, vai bater de forma inegável nesta sexta-feira: em vez de forçar seu corpo a continuar, reconheça que chegou a hora do descanso. Reflita sobre os últimos dias, pois logo haverá a consciência de um ciclo que precisa ser encerrado. Em breve, nova fase para as finanças.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Talvez você esteja procurando o amor em lugares impossíveis ou se protegendo demais para que ele não o encontre, mas hoje poderá dar o braço a torcer: é entre os amigos ou em ocasiões de interação social que alguém lhe chamará a atenção de forma muito diferenciada. Deixe essa pessoa entrar: talvez mude a sua vida!



PEIXES 20/02 A 20/03

O fim de semana vem vindo, e mesmo que sua parte profissional esteja bombando, é interessante dar uma sumida e se dedicar mais à sua casa e família. Há fatores invisíveis aos seus olhos, mas positivos, operando para lhe abrir uma janela de oportunidade.

Veja também