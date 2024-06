Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Uma parte do dia será dedicada às obrigações com as quais você já está mais que acostumado; depois disso, o foco se direciona para ações mais significativas e para o relacionamento a dois. No trabalho, tire a emoção da jogada, ou verá em tudo um ataque pessoal ou uma desvalorização da sua contribuição. Não é assim!



TOURO 21/04 A 20/05

Aproveite a manhã para mostrar que está conectado com seus filhos e tem a mente aberta. Você pode aprender com eles tanto quanto eles com você! As programações românticas ou de lazer poderão ser frustradas pelos seus compromissos financeiros; será que não dá para fazer ajustes de modo que não precise gastar muito?



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Logo essa tensão em casa vai melhorar, e mais tarde, hoje, a alegria volta a tomar conta de você. Enquanto essa virada não acontece, procure se manter em bons termos com seus familiares para manter sua vibração elevada. Pessoas próximas podem tentar influenciá-lo sobre decisões profissionais; não se dobre a isso.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Revoltado com algumas questões ou injustiças, hoje você irá soltar o verbo sem pensar nas consequências; pode até fazer isso, mas esteja preparado para as repercussões. Antes de lançar as reclamações aos ventos, pelo menos busque apoio de pessoas que tenham a mesma opinião que você: os números farão a diferença.



LEÃO 23/07 A 22/08

Oscilações financeiras acontecem periodicamente, mas hoje você pode evitar passar por um período mais puxado em termos de grana simplesmente usando a sua racionalidade. Não seja ingênuo, e não acredite em promessas de dinheiro fácil. No trabalho, busque se destacar com ideias criativas que aumentem a rentabilidade.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Cuidado com ilusões, que podem ter origem em carências ou medo de mudanças: nem todos são o que aparentam ou estão sendo transparentes com você. Evite fechar negócios: tem algo que ainda não está evidente ou pode estar sendo escondido. No trabalho, não é dia de se rebelar: a estratégia é nadar junto com o cardume.



LIBRA 23/09 A 22/10

Até o meio da tarde, ouça seus pensamentos, dê-se acolhimento e fique mais quieto. Depois, quando a Lua entrar em seu signo, você sentirá a energia subindo, e isso vem, também, com uma sensibilidade maior. Proteja-se de interações desgastantes, não se iluda com promessas e peça forças aos seus protetores espirituais.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Sua bateria social irá se esgotar logo hoje: trate de ter as interações que forem necessárias – e que inclusive poderão ser bem desgastantes - até o meio da tarde, pois depois disso, sentirá automaticamente a necessidade de quietude, silêncio e descanso. Ouça uma ideia do seu cônjuge: parece loucura, mas é ótima!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Deixe para fazer planos grandes em outro momento: agora, há uma nuvem sobre as decisões e muita influência de outras pessoas, de forma que você não consegue discernir se o que está pensando vem da sua cabeça mesmo ou são projeções de terceiros. No trabalho, veja bem com quem se une: será que é o grupo certo?



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Aproveite o dia de hoje para se dedicar ao seu desenvolvimento espiritual, buscando abordagens não-tradicionais. Firme suas convicções e não se permita ser influenciado pelo papo bonito de alguém; provavelmente não tem substância. Burocracias ou trâmites legais podem atrapalhar o seu trabalho; tenha paciência.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Termine de resolver as situações difíceis, desapegue do que for necessário e se prepare para mais tarde, quando a Lua vai entrar em Libra, trazendo momentos mais amigáveis para você. Enquanto isso, ajuste-se às rupturas ou decepções que podem se desenrolar. Seja bastante racional ao lidar com seu dinheiro hoje.



PEIXES 20/02 A 20/03

Se nem você mesmo sabe o que está sentindo, é necessário ser responsável hoje para com as emoções das pessoas com quem se relacionar. Não prometa o que não sabe se poderá cumprir, e antes de declarar seus sentimentos, tenha certeza deles. Tente abordagens inusitadas para os diálogos; elas tendem a funcionar melhor.

