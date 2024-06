Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

É hora de animar a sua vida íntima com novidades, planos e encontros. Programe algo legal para fazer com sua família ou mesmo sozinho, no conforto do lar - será uma delícia estar em casa hoje. Que tal cozinhar para si mesmo ou para as pessoas que ama? Está valendo também contar histórias e visitar lembranças antigas.



TOURO 21/04 A 20/05

Dedique a sexta a analisar documentos, pôr a leitura em dia, responder mensagens e atualizar assuntos da escola, curso ou faculdade. Será agradável, também, bater papo e contar histórias com pessoas junto de quem se sente à vontade. Você estará sensível à arte, principalmente aquela feita com palavras. Ouça música!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Foi dada a largada para seus novos projetos, e agora é o momento de se dedicar a torná-los não apenas reais, mas também rentáveis. O que está faltando para tirá-los do papel? A fase de planejar e idealizar já passou: mãos à obra! O momento é bom para começar um investimento sólido pensando no futuro da sua família.



CÂNCER 21/06 A 22/07

É dia de novidades e emoções. Receba sua regente, a Lua, em seu espaço zodiacal! Deixe-se sensibilizar por questões íntimas e não tenha medo de ser vulnerável, mas se proteja para não ser vítima de drenagens energéticas. Continue focando em autoconhecimento e se preparando para seu novo ciclo solar, que virá logo.



LEÃO 23/07 A 22/08

Que tal aproveitar a Lua de hoje, que move sua espiritualidade e emoções, para começar uma atividade visando ao equilíbrio dessas partes da sua vida? Marque sua primeira consulta terapêutica, comece a meditar e inicie um diário de sonhos, anotando aqueles que teve na noite passada. É tempo de abraçar a sensibilidade!



VIRGEM 23/08 A 22/09

A sexta vem deliciosa para você, que vai encontrar nos amigos aquela sensação de estar em casa, ser compreendido e se sentir acolhido. Marque uma farrinha com quem é realmente íntimo, num lugar aconchegante e familiar. Arrume um tempinho, também, para intencionar em pensamento positivo a conquista de algo importante.



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje, você deve plantar sementes com o objetivo de aumentar sua visibilidade profissional e pública: apareça em eventos, socialize com os tomadores de decisão e comece um projeto novo que possa colocá-lo em destaque dentro da sua empresa ou segmento. Librianos que trabalham em contato com o público têm um ótimo dia!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A Lua Nova em Câncer é o momento ideal para você pensar em seu progresso espiritual e intelectual, e tomar iniciativas que os favoreçam. Não se espante se de repente se vir fazendo matrícula em uma especialização, comprando passagem para um lugar distante ou garantindo sua vaga em um retiro. A vibe é essa mesmo!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Os sagitarianos irão se sentir animados para correr riscos hoje, e podem muito bem ter resultados a ser comemorados. Pense em especulações financeiras, premiações ou ajuda de terceiros como boas maneiras de viabilizar um objetivo. Ouça atentamente sua intuição e os recados que chegam a você por vias místicas.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Deixe a sensibilidade tocar seu coração, e ela virá do seu contato com outras pessoas que podem funcionar hoje como um lembrete de que a vida não é só trabalho. Ocupar-se de metas do futuro e ambições pessoais jamais deixará de ser importante para você, mas nesta sexta, troque afeto e pense nos outros também.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje você verá tudo com um olhar mais carinhoso, e até mesmo pequenas tarefas ou favores que fizer para alguém serão sentidos como gestos cheios de significado - e são mesmo! Empregue afeto em tudo que fizer, e verá que os resultados sairão ainda melhores. Saúde, entretanto, está sensível às emoções. Positive-as!



PEIXES 20/02 A 20/03

A Lua de hoje é a portadora de novos acontecimentos e encontros que vão animar o seu coração. Deixe-se encantar por alguém que acabou de conhecer: vocês têm jeitos parecidos de pensar a vida e o amor. Para quem está pensando em ter filhos, o momento é superfértil. Brinque com crianças ou faça atividades lúdicas.

