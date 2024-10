A- A+

Morreu, neste sábado (12), o humorista Ary Toledo, aos 87 anos. Segundo o g1, ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A morte aconteceu por volta das 8h17. A causa não foi divulgada.



No perfil oficial do humorista no Instagram (@arytoledooficial), a família emitiu comunicado para confirmar e lamentar a morte de Ary Toledo.





“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre”, disse a publicação.



O velório de Ary Toledo será no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, ainda neste sábado (12), a partir das 19h. Ele será cremado.

