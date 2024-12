Iggy Azalea explica por que se aposentou da música para lançar criptomoeda própria e projeta futuro

A- A+

A rapper e empresária Iggy Azalea garantiu que seu ativo criptográfico $MOTHER não é apenas mais um projeto de criptomoeda de celebridade destinado a “bombar”, mas é seu próximo passo na carreira. No último episódio do podcast Rapid Response, Azalea explicou por que se aposentou da música e decidiu se aventurar nesse novo mundo. Ela também compartilhou o que espera da indústria após a reeleição de Donald Trump, que volta à Casa Branca a partir de janeiro.

Iggy se tornou mais conhecida do público brasileiro ao lançar uma parceria com a cantora Anitta, em 2017. Elas chegaram a gravar um clipe da música "Switch", que vazou e nunca foi lançado oficialmente. Os rumores de "tretas" entre as duas vêm desde essa época. Áudios da brasileira com menção aos bastidores da gravação vazaram. Supostos desentendimentos entre as artistas costumavam ser especulados por fãs das artistas nas redes sociais, sem qualquer tipo de confirmação das artistas. Até que, em 2019, em visita ao Brasil, Iggy disse que não sabia "de onde isso veio".





Na entrevista ao La Nacion, Iggy afirmou que fazer shows se tornou algo "monótono" para ela e citou o entusiasmo com experiências no âmbito empresarial.

La Nacion: Você se aposentou da música no ano passado. Por quê? O que significa se aposentar em vez de apenas fazer uma pausa?

Iggy Azalea: Fiz uma pausa na música por cerca de dois anos quando tive meu filho e queria ver se sentia vontade de voltar à música. Eu voltei e fiz uma turnê incrível com Pitbull. Esgotamos todos os shows por dois anos consecutivos. Mas fazer isso, por mais que eu adorasse, me fez perceber que havia se tornado monótono para mim. Acho que foi um pouco limitante criativamente. Eu já tinha começado como investidora-anjo e a assumir algumas funções criativas menores em empresas em desenvolvimento. Senti muito mais satisfação e entusiasmo com isso.

Não acho que muitas pessoas teriam previsto que uma de suas empresas seria a criptomoeda. Como você chegou a isso? Você agora é um especialista em criptografia?

Não me atrevo a dizer que sou especialista, porque todo mundo viria atrás de mim, mas acho que tenho muito conhecimento. Na verdade, entrei neste mundo graças ao meu irmão. Ele é mais novo que eu e veio morar comigo durante o verão. Ele já havia tido algumas abordagens com criptomoedas, principalmente em 2021, quando os NFTs explodiram.

Muitas pessoas me procuraram querendo que eu apoiasse seus projetos, mas eu realmente não entendia qual era o propósito cultural das criptomoedas ou o que elas tinham a oferecer. Na verdade, eu pensei que era uma bolha que iria estourar e não era uma coisa real. Quando meu irmão veio ficar comigo, ele começou a me mostrar mais sobre memecoins, as comunidades das quais participa e como tudo funciona. Comecei a aprender sobre isso e fiquei muito interessada.

Você disse que $MOTHER é mais uma memecoin tradicional do que uma 'moeda de celebridade'. Por quê?

Acho que a ideia de “celebridade” não tem muito valor no seu sentido tradicional. Não acho que o modelo que conhecemos na criptografia como “metacelebridade” realmente funcione. Eu me considero uma espécie de híbrido. É como um memecoin ou talvez um token alternativo. Tem uma utilização real, uma utilidade no mundo real que considero importante integrar. Mas quando você usa a palavra “utilidade” em criptografia, todos dizem: “É uma palavra chata e desagradável”. Quero a diversão de um meme simbólico e tento ter isso: a comunidade, o caos que vem com ele, combinado com uso e utilidade no mundo real. Um símbolo de celebridade tradicional é simplesmente: “Eu sou John Doe. Sou super famoso. Joguei uma moeda. É baseado em John Doe. Esse é o conceito: eu.” E o que você ganha com isso? Nada.

O que há de valioso nas celebridades, ou do qual poderiam tirar vantagem se estivessem interessadas em criptografia, é que elas são boas em construir comunidades e promover esse tipo de conexão. Deve ser algo que eu acredito que transcende a si mesmo. A celebridade pode liderar da mesma forma que lidera um conceito de álbum com o qual as pessoas se identificam. Acho que Charli XCX fez um trabalho incrível com Brat neste verão. Agora Brat está no dicionário como a palavra do ano em Oxford.

Desde que Donald Trump venceu as eleições, os preços das criptomoedas aumentaram. Você pensa sobre o potencial de $MOTHER de forma diferente?

Quem iria ganhar a eleição tem sido um tema importante de conversa no mundo criptográfico durante todo o ano. Isso ocorre porque muitas pessoas tinham uma opinião específica sobre o governo Biden, ou associavam Kamala Harris a essa administração e a forma como a Securities and Exchange Commission (SEC) tem interagido com as criptomoedas, bem como a falta de transparência sobre quais realmente são as regras. Isso criou muita incerteza no mercado, e eu sabia qual era, ou é, o potencial se fosse um governo Trump, porque as pessoas ficariam muito otimistas em relação a isso.

Se fosse uma administração liderada por Kamala, as pessoas provavelmente ficariam muito pessimistas. Fico feliz em ver como o mercado está em alta. Não gosto de me envolver em política. Eu não posso votar. Eu não sou americana. Sou australiana e me preocupo com as políticas da Austrália. Mas planejei o meu quarto trimestre e o primeiro trimestre do próximo ano supondo que haveria um presidente republicano e que veríamos este mercado na alta que começou há cerca de uma semana. E estou feliz por ter feito isso, porque acabou sendo a coisa certa a fazer.

