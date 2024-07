Incêndio na Casa Warner: saiba quais cenários foram destruídos

A- A+

A exposição Casa Warner foi organizada pela Warner Bros. Discovery Global Themed Entertaiment (WBDGTE), empresa que desenvolve parques temáticos e exposições baseadas em histórias e personagens da Warner Bros, HBO, Discovery, DC e Cartoon Network, por exemplo.

No Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, a exposição contava com universos da animação Scooby-Doo, por exemplo, inclusive com a Máquina dos Mistérios — furgão usado por Scooby, Salsicha e companhia — instalada no local. O espaço foi destruído por um incêndio na madrugada desta terça-feira.

Porra, que tristeza.



Aconteceu um incêndio essa madrugada num shopping do Rio em um galpão com uma exposição da Warner (Casa Warner) e destruiu completamente centenas de itens. De réplica do Batmovel até a Annabelle original usada nos filmes. pic.twitter.com/begocM5sDt — Otavio (@otavi0XI) July 9, 2024

Considerada uma exposição interativa, o público era recebido por pessoas vestidas de personagens da animação Looney Tunes, como o Taz Mania e o Perna Longa.

Com fantasias de super heróis, estátuas da Mulher Maravilha, do Super Homem e do Batman também chamavam a atenção do público.

No espaço dedicado à saga Harry Potter, o público podia até usar a chamada “capa da invisibilidade” podia ser usada: ao olhar para um monitor, era possível se ver “desaparecendo” ao colocar a capa sobre o próprio corpo. Também era possível atravessar a plataforma 9 3/4 na estação de King’s Cross, ou se deparar com o Chapéu Seletor de Harry Potter.

Nem mesmo a boneca amaldiçoada Anabelle ficou de fora, e era possível fazer foto ao lado da caixa em que estava guardada, com um aviso: “Não abra em hipótese alguma”. No filme, a boneca é amaldiçoada. Ela é instrumento de um demônio poderosíssimo chamado Malthus.

Quando o casal Warren a encontra, eles a trancam naquele armário que é benzido por um padre uma vez por semana, para que ela não saia outra vez e cause mais problemas.

Na Batcaverna, era possível ver os apetrechos do Cavaleiro das Trevas, como armaduras, veículos e armamentos, além dos computadores e monitores de vigilância.

Era possível, também, sentar no sofá do seriado Friends, com o bar Central Perk ao fundo. Dava, também. para bater na porta do apartamento de Sheldon, do Big Bang Theory.

Veja também

méxico Academia mexicana dá aulas de esgrima com sabres de luz como em "Star Wars"