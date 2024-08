Inffinito Brazilian Film Festival terá sua 28ª edição em Miami, com 20 filmes na programação

A- A+

A 28ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival em Miami, nos Estados Unidos, começa nesta sexta-feira (30). Até o dia 7 de setembro, o evento exibe 20 filmes brasileiros.

Na programação, estão previstas mostras competitivas, exibições especiais, première, debate e show de Fernanda Abreu no Miami Beach BandShell. O evento marca a centésima edição do Circuito Inffinito de festivais ao redor do mundo, realizado em 14 cidades desde 1997.

As exibições no Cinema South Beach começam com a estreia nos Estados Unidos do filme "Meu Sangue Ferve por Você", de Paulo Machline, seguido por um debate com o diretor e a produtora do filme, Joana Mariani.



Na mostra competitiva, concorrem os longas-metragens “Meu nome é Gal”, de Dandara Ferreira e Lô Politi; “Tia Virgínia”, de Fábio Meira; “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry; “O Barulho da Noite”, de Eva Pereira; “O Sequestro do Voo 375”, de Marcus Baldini; “Grande Sertão”, Guel Arraes, “Evidências do Amor”, de Pedro Antônio e “Viva a Vida”, de Cris D'Amato, que será lançado mundialmente no festival.

Além dos curtas-metragens, estão na programação ainda dois longas convidados: “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia, e “Aumenta que É Rock N’ Roll”, de Tomás Portella, que é produzido pela homenageada desta edição, Renata Almeida Magalhães.

Primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata terá também uma mostra especial dedicada às suas produções, como “5x Favela – Agora Por Nós Mesmos”, “Deus é Brasileiro”, “Tieta do Agreste” e outros.

O Inffinito Brazilian Film Festival é uma realização das sócias Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli. Nesta edição, a curadoria é assinada por Adriana L. Dutra, Ricardo Cota, Liliana Kawase, Laura Fernandes, Cavi Borges, Viviane B. Spinelli, Karina Mello e Raphael Alvarez.



Veja também

HIT Simple Plan viraliza na web ao usar a música "Só fé", do cantor Grelo, em post; assista