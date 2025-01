A- A+

Celebridades Itens raros de Bob Dylan, incluindo rascunho original de 'Mr. Tamborine Man', vão à leilão nos EUA Além dos manuscritos, itens como pintura a óleo assinada de 1968 e um disco analógico da regravação de 2021 do cantor de "The Times They Are A-Changin" estão no acervo

Vários itens raros ligados a Bob Dylan vão à leilão nos Estados Unidos.

O destaque do catálogo são três rascunhos originais da letra de "Mr. Tambourine Man", primeira música de Dylan a chegar no topo das paradas tanto nos EUA como no Reino Unido.

A estimativa da Jane's Auction, empresa responsável pelo leilão, é que só os rascunhos de "Mr. Tambourine Man" possam alcançar um valor de US$ 600 mil — algo em torno de R$ 3,6 milhões.

Além dos manuscritos, há outros diversos itens, como uma pintura a óleo assinada de 1968 e um disco analógico da regravação de 2021 do cantor de "The Times They Are A-Changin", uma de suas canções mais famosas, lançada em 1964.

O acervo ligado a Dylan pertence ao jornalista Al Aronowitz, célebre jornalista musical que acabou se tornando amigo de muitas das estrelas que foram foco de suas matérias.

Veja também

SOLIDARIEDADE Fundação de Beyoncé anuncia doação de R$ 15 milhões para vítimas dos incêndios em LA