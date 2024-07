Cinebiografia de Bob Dylan estrelada por Timothée Chalamet ganha primeiro trailer; veja

A- A+

Aguardada cinebiografia de Bob Dylan, "A complete unknown" teve seu primeiro trailer e sua data de estreia anunciados nesta quarta-feira (24). Dirigido por James Mangold e protagonizado por Timothée Chalamet, o longa chega aos cinemas americanos em dezembro.

O lançamento em dezembro coloca o filme já como importante pretendente na temporada de premiações do início do ano.

O que sabemos sobre "A complete unknown":

Trama

Escrita por Mangold e Jay Cocks, a cinebiografia acompanha Dylan, uma lenda da música folk, em seus primeiros anos em Nova York até chocar o mundo com sua participação no Newport Folk Festival, em 1965.

O trailer traz Chalamet cantando "A Hard Rain’s a-Gonna Fall", canção de protesto lançada em 1963, e indica que irá tratar do triângulo amoroso entre Dylan, Joan Baez (Monica Barbaro) e Sylvie Russo (Elle Fanning), uma versão ficcionalizada da ex-namorada Suze Rotolo.

Em participação no podcast "Happy Sad Confused", o diretor James Mangold deu detalhes sobre a obra:

— Não é bem uma cinebiografia de Bob Dylan. Se passa em uma época muito específica no início dos anos 1960, quando um garoto de 17 anos pega uma carona para Nova York com US$ 16,00 no bolso.

Inspiração

O filme é uma adaptação da biografia "Dylan Goes Electric", escrita por Elijah Wald e lançada em 2015. O título "A complete unknown" ("Um completo desconhecido", na tradução literal) é uma referência à clássica canção "Like a Rolling Stone", de Dylan.

Participação do músico

Mangold revelou anteriormente que Dylan se reuniu com ele diversas vezes, que fez anotações no roteiro e "tem colaborado muito" com o projeto. O cineasta contou que o cantor é um grande cinéfilo e que confessou ser fã de "Cop Land" (1997), segundo longa do diretor.

Elenco

O elenco conta ainda com Edward Norton como Pete Seeger, Boyd Holbrook como Johnny Cash, P. J. Byrne como Harold Leventhal, Scoot McNairy como Woody Guthrie, Dan Fogler como Albert Grossman e Will Harrison como Bob Neuwirth.

A presença de Johnny Cash na história é curiosa, uma vez que Mangold também dirigiu uma cinebiografia sobre o músico, "Johnny & June" (2005), com Joaquin Phoenix como Cash e Reese Witherspoon como June Carter.

