Cinema Timothée Chalamet surpreende como Bob Dylan no primeiro trailer de "Um completo desconhecido" Cinebiografia dirigida por James Mangold conta a história do lendário compositor americano

Um dos lançamentos mais esperados do ano, a cinebiografia "Um completo desconhecido", baseada em um dos períodos mais intensos da carreira de Bob Dylan, ganhou seu primeiro trailer.

Timothée Chalamet assume o papel do lendário músico e compositor e, nessas primeiras imagens, surpreende com sua fiel composição do artista em sua juventude.

Dirigido por James Mangold, de "Johnny & June" e "Logan", "Um completo desconhecido" foca em um período de grandes mudanças para Bob Dylan.

O trailer mostra a chegada do músico a Nova York, seu relacionamento com Joan Baez (interpretada por Monica Barbano) e seu momento de grande ascensão à fama.

As imagens trazem ainda Elle Fanning, numa versão ficcional de Suze Rotolo.

Mais adiante, o trailer foca no momento em que Dylan buscou novos caminhos artísticos e no impacto de pegar uma guitarra elétrica pela primeira vez. Como se sabe, essa decisão mudou a história do rock no século XXI, embora muitos dos seus seguidores, amantes do folk tradicional, o chamassem de “Judas”. Com a música de “Like a Rolling Stone”, o clipe mostra Chalamet imerso na pele de Dylan.

Saiba quem é quem no filme

A personagem de Elle Fanning se chama Sylvie Russo, e é claramente baseada em Suze Rotolo, namorada e musa de Dylan no início dos anos sessenta. Rotolo, que morreu em 2011, aparece na capa do álbum "The Freewheelin' Bob Dylan".

O relacionamento deles durou de 1961 a 1964 e teve uma influência profunda nas composições de Dylan. Em entrevista à "Glamour UK" em julho de 2024, Fanning falou sobre o relacionamento de Rotolo com Dylan. “Ela era uma mulher incrível, ler suas memórias foi realmente interessante. Ela foi seu primeiro amor”.

Monica Barbaro faz o papel de Joan Baez, a cantora folk e ativista que desempenhou um papel muito importante no início da carreira de Dylan. O relacionamento de Báez e Dylan era profissional e pessoal, mas seu vínculo romântico chegou ao auge em 1965.

Scoot McNairy interpreta Woody Guthrie, o lendário cantor folk que foi uma das principais influências na carreira de Dylan. A música e o ativismo de Guthrie foram uma inspiração significativa para Bob, que o idolatrava e o localizou em um hospital de Nova Jersey logo após se mudar para Nova York em 1961.

Ao longo de sua carreira, Dylan referiu-se a Guthrie inúmeras vezes como uma de suas maiores influências em canções para ele.

Edward Norton interpretará Pete Seeger, cantor folk e ativista social. Seeger impulsionou Dylan no início de sua carreira, mas à medida que o jovem artista avançava em direção a um som mais elétrico e influenciado pelo rock, surgiram rumores de que Seeger desaprovava a decisão.

Por fim, Boyd Holbrook interpretará Johnny Cash, o icônico cantor country e grande amigo de Dylan. Cash e Dylan compartilhavam uma profunda amizade e respeito mútuo pela música um do outro, até mesmo colaborando no álbum "Nashville Skyline", de Dylan, e mantiveram um vínculo estreito por mais de quarenta anos.

