"Ensaios da Anitta" volta ao Recife em 2025; confira data e informações sobre ingressos

A- A+

A nova edição do “Ensaios da Anitta”, incluindo o Recife, no dia 25 de janeiro de 2025, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco. O evento pré-carnaval da cantora passará por 12 cidades.

Os ingressos para o Recife começam a ser vendidos nesta quarta-feira (9), às 18h, através do site Ingresse. Os valores ainda não foram revelados, mas o mapa já divulgado mostra que o local da festa será dividido em dois setores: Open e Arena.

Também nesta quarta (9) começam as vendas para os shows de São Luís e Fortaleza (12h), Salvador e Brasília (15h), e Ribeirão Preto (18h). Já na quinta-feira (10), Campinas, Belo Horizonte e Curitiba (12h), Rio de Janeiro e Florianópolis (15h) e São Paulo (18h) terão suas bilheterias abertas.

Seguindo o tema “Maratona de Jogação”, Anitta vestirá fantasias inspiradas em esportes olímpicos. Com um repertório que passa por gêneros como pop, funk, sertanejo, piseiro e axé, ela subirá em um palco de 360 graus para comandar a festa.

Veja também

FESTIVAL DO RIO Pedro Diógenes estreia novo filme no Festival do Rio; confira