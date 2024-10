A- A+

cultura Cantor venezuelano Armando Fuentes faz show no Recife nesta sexta (11) Show acontece no bar "O Pianista", localizado na avenida Marquês de Olinda, Bairro do Recife

O cantor venezuelano Armando Fuentes volta aos palcos do Recife nesta sexta-feira (11), às 21h, com a quarta edição do espetáculo "Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel". Sob produção do maestro Lúcio Azevedo e com participação de músicos pernambucanos, a promessa é de muita diversão para o público no bar "O Pianista", localizado na avenida Marquês de Olinda, Bairro do Recife, região central da cidade.



As entradas custam R$ 50 e podem ser adquiridas por meio da chave PIX 81998436978.



Participam também os músicos pernambucanos Marcio Scooby, no baixo, e os percussionistas Janilson Ferreira e Andréolly Botelho. O pianista Caio Covosk e o instrumentista Beto do Bandolim também integram o espetáculo.

O espetáculo apresenta clássicos da música mundial contemporânea, do bolero ao tango e à bossa nova.



Armando Fuentes interpretará, de maneira intimista, entre outros, temas como La Barca, El Día Que Me Quieras, Somente Una Vez, Reloj e Manhã de Carnaval.

"Cantar en tributo a Luis Miguel, o qual é um artista que transcendeu na história da música, é um privilégio. Levar o trabalho de um cantor, que em 2024 conseguiu realizar uma das três turnes mais exitosas do mundo e que já vendeu mais de 800 milhões de discos no planeta, me deixa lisonjeado. Isso é o que o público terá nessa noite, um belo show", afirmou Armando Fuentes.



Serviço

Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel

Quando: Sexta-feira (11) de outubro às 21h

Onde: "O Pianista" - Av Marquês de Olinda, 174 - primeiro andar - Bairro do Recife.

Ingresso: R$ 50 pela chave PIX 81998436978

