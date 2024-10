Manoelzinho Salustiano abre exposição "Não Pinta, Mas Borda", na Caixa Cultural

A- A+

Mestre na arte do bordado em lantejoulas, o artista Manoelzinho Salustiano, chega à Caixa Cultural Recife com a exposição “Não Pinta, Mas Borda”, que tem abertura nesta quarta (9), às 19h, e ficará disponível para visitação de 10 de outubro até 24 de novembro.

A exposição reúne 29 obras de Manoelzinho, sendo 23 telas, duas golas e quatro estandartes. A coleção convida o público a um mergulho nas tradições populares de Pernambuco, além de traçar um paralelo com releituras do pintor alemão-suíço Paul Klee, o “Pai do Abstrato”.

Curadoria

Envolvido, desde berço, com a cultura popular pernambucana, através do pai, Mestre Salustiano, Manoelzinho transpõe para suas obras elementos culturais que lhes são naturais desde a infância.

“Não Pinta, Mas Borda” tem curadoria de Bruna Pedrosa e Guida Gomes. Elas destacam também que esses traços referentes a cultura popular estão presentes nos estandartes, que celebram as agremiações e suas cores, bem como nas golas dos caboclos de lança, típicos dos cortejos de Maracatu.

Nas criações de Manoelzinho, as lantejoulas substituem as pinceladas, criam texturas e cores que ressignificam e elevam a prática do bordado ao status de obra de arte.

“Um com o mamulengo, o outro com fantoches, um com o bordado, o outro com a pintura. A vida deles se costura, na expressão artística, na firmeza das escolhas e de pensamentos livres”, diz um trecho do texto curatorial.

Manoelzinho, Bruna e Guida estão presentes na visita guiada de abertura da exposição.

Oficinas

Durante o período em que a exposição estará em cartaz, Manoelzinho Salustiano também realizará oficinas de bordado, com inscrições gratuitas. As datas e horários serão divulgados nas redes sociais e no site da CAIXA Cultural.

Manoelzinho Salustiano

Filho de Mestre Salustiano, ícone da cultura popular do Nordeste, Manoelzinho é um verdadeiro herdeiro das tradições culturais pernambucanas. Ele manifesta sua arte em estandartes vibrantes, celebrando as agremiações e suas cores. Mestre artesão de bordados, considera a arte uma vivência afetiva que transpõe a agulha e a linha.



É ele quem faz as golas dos caboclos de lança, protagonistas dos cortejos do Maracatu, manifestação cultural típica de Pernambuco. Na celebração, os adornos funcionam como mantos protetores e carregam uma riqueza simbólica e visual.



Manoelzinho já realizou exposição de um painel em Paris, em 2005. A obra, medindo 10m x 5,40m, apresentava um bordado em veludo com lantejoulas e miçangas em linha nylon, que é considerado o maior estandarte do mundo. Em 2022, pelo destaque em sua área de atuação, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Pernambuco.

SERVIÇO

Exposição "Não Pinta, Mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Abertura: Quarta (9), às 19h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Visitação: 10 de outubro a 24 de novembro

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixaculturalrecife e no site da Caixa Cultural



