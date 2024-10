A- A+

SHOW Ylana estreia show "Janga" no Recife, nesta quarta (9), com entrada gratuita A apresentação contará com as participações especiais de Isaar e Laís de Assis e terá bate-papo interativo

Nesta quarta (9), às 20h, a cantora e compositora Ylana apresenta o show “Janga”, no Teatro Marco Camarotti, que fica no Sesc Santo Amaro, área central do Recife. O espetáculo é baseado no álbum homônimo, o terceiro da artista, lançado em julho deste ano.

O show, que tem direção musical de Yuri Queiroga e direção artística de Jorge de Paula, contará com as participações da cantora e compositora Isaar e da violeira Laís de Assis, que também estão em “Janga”, o álbum.

A apresentação tem entrada gratuita, com retirada dos ingressos a partir das 19h, na bilheteria do teatro. Após o show, o público poderá participar de um bate-papo interativo com Ylana.

A noite contará, também, com intérprete de Libras, possibilitando a acessibilidade à fruição do espetáculo.

O álbum

Lançado em julho deste ano, “Janga” é o terceiro álbum de Ylana, uma imersão musical nas memórias afetivas da cantora e compositora, com inspiração nas vivências durante a infância no bairro localizado no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

O disco conta dez faixas, sendo nove delas compostas por Ylana, com algumas parcerias – com Manuca Bandini, Yuri Queiroga, Chico Tchê, Flaira Ferro e Héloa.

Será a estreia de “Janga”, o show, em solo pernambucano. Antes, o espetáculo esteve em João Pessoa (PB) e Natal (RN), e contou com fomento da Bolsa Funarte de Música Pixinguinha 2023.

Bate-papo

Após o show, o público poderá participar de um bate-papo interativo com Ylana, que irá abordar sobre o processo criativo do álbum “Janga”, além de sua experiência e desafios como artista independente.

SERVIÇO

Ylana, com o show “Janga”

Quando: Quarta (9), às 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti / Sesc Santo Amaro - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro - Recife/PE

Entrada gratuita - com retirada dos ingressos a partir das 19h, na bilheteria do teatro

Informações: @ylana.q

