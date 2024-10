A- A+

TEATRO "A Luta": Amaury Lorenzo traz ao Recife seu monólogo teatral Peça estrelada por Amaury Lorenzo ganha única apresentação no Teatro do Parque

O ator Amaury Lorenzo traz ao Recife a peça “A Luta”. Em sessão única, ele apresenta o espetáculo neste domingo (13), às 19h, no Teatro do Parque.

Dirigido por Rose Abdallah e com dramaturgia de Ivan Jaf, o monólogo é baseado na terceira parte do livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. Em uma longa prosa épica, o ator narra as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896.

Indicado ao Prêmio Cesgranrio de Teatro, Amaury Lorenzo se destacou também na TV com o personagem Ramiro, na novela “Terra e Paixão”, da TV Globo. Vice-campeão do “Dança dos Famosos 2024”, ele está no ar em “Volta por Cima”, nova novela das 19h.

Serviço:

Espetáculo “A Luta”, com Amaury Lorenzo

Neste domingo (13), às 19h

No Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Boa Vista - Recife)

Ingressos a partir R$ 60 (camarote/meia-entrada), no Sympla



