TEATRO Espetáculo ''Mulheres de Nínive'' estreia no Teatro Hermilo Borba Filho, nesta quarta (2); confira A peça, que faz parte da programação do Festival Cena Cumplicidades 2024, tem uma apresentação nesta quinta (3)

''Mulheres de Nínive'' estreia nesta quarta-feira (2), no Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h, como parte da programação do Festival Cena Cumplicidades 2024. O monólogo da atriz, apresentadora e produtora cultural Nínive Caldas é uma reflexão do rompimento das construções hegemônicas em relação às mulheres.

O espetáculo, que é dirigido pela atriz, psicóloga e diretora teatral Hilda Torres, vai contar com uma apresentação, além da estreia, nesta quinta-feira (3), às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho. Nínive teve a ideia do texto a partir da sua relação com Maria Madalena, personagem que interpretou na Paixão de Cristo.

A idealizadora e protagonista de ‘’Mulheres de Nínive’’ notou na sua pesquisa cênica como a invisibilizada da história de Madalena reforçou a lógica machista e misógina pela qual tantas mulheres sofrem nos dias atuais. A atriz também contou a contribuição de várias mulheres para a concepção do espetáculo que busca ressignificar essa compreensão histórica.

As Mulheres de Nínive

Além da relação evidente com a atriz e idealizadora do espetáculo, Nínive também foi uma cidade histórica, famosa tanto nos ciclos bíblicos, quanto pagãos. Foi em Nínive onde um dos episódios mais violentos de apagamento feminino que se tem conhecimento aconteceu, em um verdadeiro massacre físico e cultural.

A proposta de encenação do monólogo se consolida através da formatação de sua dramaturgia, composta pelos processos de pesquisa supracitados e textos criados pela própria atriz, costurados aos de outros autores e autoras da contemporaneidade.

Mulheres de Nínive traça um importante diálogo entre épocas na expectativa de pavimentar um futuro diferente para as mulheres. A mulher que questiona, que se junta a outras, que busca seus próprios caminhos e com isso vai pavimentando sua própria trajetória.

SERVIÇO

Espetáculo ''Mulheres de Nínive''

Quando: 02 e 03 de outubro, 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

Faixa etária: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

