FORMAÇÃO Oficina de encadernação artesanal está com inscrições abertas Comandada pela ilustradora Joana Velozo, a atividade ocorre neste sábado (5)

A ilustradora Joana Velozo oferece oficina de encadernação artesanal neste sábado (5), das 14h às 18h, na Titivillus Editora, localizada no Edifício Texas, no bairro da Boa Vista. As inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma online.

A atividade formativa utiliza a técnica longstitch ou codex simples, fornecendo todo o material para a confecção de um caderno de 17x23cm. O investimento é de R$ 160.

Segundo a ilustradora, não é necessário nenhum conhecimento prévio para participar da oficina. Cada participante sairá da aula com um caderno de 100 páginas finalizado e pronto para uso.

O estilo de encadernação artesanal trabalhado na oficina se destaca por deixar visível na lombada parte das folhas que compõem o caderno. Além disso, a capa dura pode apresentar temas ou estampas diversas.



