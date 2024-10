Livro "Notícias de Joana em Guerra", de José Alfredo Santos, é lançado no Recife nesta quinta (3)

A- A+

O livro "Notícias de Joana em Guerra", do escritor José Alfredo Santos Abrão, tem lançamento marcado para esta quinta-feira (3), às 19h. O evento acontece no Espaço Párgada, localizado na Rua da União, Boa Vista, Centro do Recife. A obra conta uma história ficcional de amor entre pernambucanos na Guerra do Paraguai, entre 1864-1870.

"A gente conhece uma infinidade de livros e filmes enredados em tantas guerras estrangeiras, mas quase nada enfocando momentos importantes da nossa história. Infelizmente, a Guerra do Paraguai, um acontecimento central na formação da nacionalidade, é um evento quase ignorado em nossa produção cultural", explicou José Alfredo.

Sinopse

No começo da Guerra do Paraguai, sem se conhecerem, Joana e Amaro partem de Pernambuco para o teatro de operações com objetivos muito distintos. Ele vai ao front para fazer cobertura da 'Guerra Grande', como correspondente do Diario de Pernambuco. Ela se engaja como "voluntária da pátria", mas vai acabar se perdendo em sua missão.

Seus destinos se cruzam em Uruguaiana, e se entrelaçam um bocado ao longo das batalhas, até a tomada de Assunção. Eis o enredo de NOTÍCIAS DE JOANA EM GUERRA, uma novela carregada de ação e paixão, ambientada no maior conflito armado da história da América Latina.

Quando percebe a realidade da Guerra, Joana da Conceição deixa de ver sentido em seu patriotismo voluntário como enfermeira e acaba por começar a se prostituir. Por sua vez, Amaro Dias, um jornalista cético quanto a qualquer "heroísmo" naquele conflito terrível, se deixa levar pela paixão por Joana sem saber que ela seria a tal voluntária pernambucana, que também deveria sem notícia em suas reportagens.

Obra do autor

"Notícias de Joana em Guerra" é a 14ª obra literária de José Alfredo Santos Abrão, e conta com prefácio de Anco Márcio Tenório Vieira, professor da Universidade Federal de Pernambbbbuco (UFPE). Ele faz uma pequena apresentação do livro no evento de lançamento. Como ele escreve em seu prefácio, 'o leitor vai sendo fisgado por uma trama inteligente, cheia de peripécias e com um final inusitado'.



Nascido em São Paulo (1958), José Alfredo Santos Abrão é artista visual, escritor, redator e roteirista. Vive e trabalha no Recife (desde 2012). Ele também foi finalista do prêmio 'Pernambuco' (2015); recebeu o prêmio '100 anos da Semana de Arte Moderna' (MinC, 2018), o prêmio '200 anos da Independência' (SeC, 2019), e o prêmio 'Funarte de Dramaturgia' (2021), com a peça Pajelança.



Além do Recife, "Notícias de Joana em Guerra" também terá lançamento em São Paulo, no início do mês que vem.



Serviço

Lançamento de "Notícias de Joana em Guerra"

Quando: Quinta-feira (3), às 19h

Onde: Espaço Pasárgada, Rua da União, Boa Vista, Centro do Recife

