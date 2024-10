A- A+

educação ESPM realiza, no Recife, processo seletivo para cursos de graduação em SP e RJ Seleção em formato híbrido combina entrevistas online e prova presencial marcada para 1º de dezembro

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) realizará vestibular no Recife para quem deseja estudar nas unidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro.

A instituição de ensino, referência em marketing e inovação voltada para negócios, abriu inscrições para quem deseja iniciar uma graduação no primeiro semestre de 2025.

Há oportunidades nos seguintes cursos:

São Paulo: Administração (períodos diurno e noturno), Ciências de Dados e Negócios, Ciências do Consumo, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Publicidade, Design, Direito, Jornalismo e Relações Internacionais – todos com aulas diurnas.

Rio de Janeiro: Administração, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Publicidade, Design Visual e Design de Animação, e Jornalismo, todos com aulas diurnas.

Interessados devem se inscrever no site da ESPM até o dia 26 de novembro. A taxa custa R$ 120.



Além do Recife, o vestibular será realizado nas seguintes cidades: Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), além das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em formato híbrido, a seleção segue o perfil das dinâmicas de mercado e combina entrevistas online dos candidatos, com realização da prova presencial em locais parceiros de cada município.

As entrevistas acontecem a partir de 23 de setembro. Na ocasião, será abordado o tema “Humanos e Máquinas: As Human Skills na Era da Inteligência Artificial”.

Cada entrevista terá duração de até 30 minutos e representará 25% da nota final do candidato, complementada por uma redação (25%) e uma prova objetiva (50%) a ser realizada em 1º de dezembro, das 10h às 15h (horário de Brasília).



O resultado está previsto para ser divulgado em 5 de dezembro.

Enem e Processos internacionais

Além do vestibular tradicional, a ESPM oferece a possibilidade de ingresso com a nota do Enem e, também, por meio de processos internacionais como Abitur, AP, BAC, IB, Mizzou e SAT.

Para esses formatos, as inscrições também acontecem no site da instituição de ensino e se encerram nesta quarta-feira (2), com resultado divulgado em 7 de outubro.

Veja também

EUA Na política externa, Kamala aposta pela continuidade enquanto Trump promete ruptura