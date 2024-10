A- A+

SINDICATO DO CRIME Foragido, membro da facção Sindicato do Crime do RN é preso no Recife Homem tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, porte e posse de arma de fogo

Foragido do sistema penitenciário do estado do Rio Grande do Norte, um integrante da facção criminosa “Sindicato do Crime” foi preso no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde estava escondido.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, porte e posse de arma de fogo.

A prisão, efetuada por policiais civis da Delegacia do Espinheiro na segunda-feira (30), foi divulgada na terça-feira (1º) pela polícia pernambucana.

A Polícia Civil afirmou ainda que o criminoso havia fugido da Penitenciária Estadual de Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal, e era um dos dez foragidos mais procurados do estado potiguar.

“Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao estabelecimento prisional”, afirmou a polícia civil pernambucana.

