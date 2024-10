A- A+

POLÍCIA Preso idoso que usou chave de fenda para arrombar e furtar apartamento na Boa Vista Crime aconteceu no último sábado (28), e idoso foi preso nessa terça-feira (1º), no Cais de Santa Rita

Um idoso de 67 anos foi preso por arrombar com uma chave de fenda um apartamento no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime ao ser preso, na tarde dessa terça-feira (1º), no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, também na área central da capital pernambucana.

O apartamento alvo da ação criminosa fica na rua Fernandes Vieira. O furto aconteceu no último sábado (28).

Desde o dia do crime, a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito.

“O homem confessou o crime e informou que vendeu os objetos roubados na feira do troca, mas não mencionou a quem vendeu”, explicou a polícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima do furto esteve na delegacia e afirmou ter reconhecido o idoso.

Ele havia falado com a vítima na entrada do prédio no sábado, dia do crime.

A polícia afirmou que o idoso será encaminhado para a audiência de custódia.

