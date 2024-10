A- A+

Arma branca Dono de bar é esfaqueado no seu estabelecimento, em Paulista; criminoso fugiu do local O caso aconteceu na rua Nelson Ferreira, no bairro de Maranguape I, na última segunda-feira (30)

Um homem de 41 anos, dono de um bar em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi esfaqueado em seu estabelecimento, localizado na rua Nelson Ferreira, no bairro de Maranguape I, na madrugada da última segunda-feira (30).

Alguns clientes estavam no momento do ataque, e uma câmera de segurança do local registrou o ocorrido. Nas imagens, é possível ver o homem sendo atingido por diversos golpes de faca.

A vítima do crime chegou a cair no chão, enquanto algumas pessoas ajudaram a afastar o rapaz que o atacou. Em seguida, o agressor fugiu do local.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que policiais do 17º Batalhão foram até a UPA de Rio Doce, para onde a vítima foi encaminhada, para conversar com familiares do homem.

De acordo com a PMPE, um dos filhos do empreendedor informou que o pai foi agredido em seu estabelecimento comercial, por um desconhecido, sem ter ideia do que o levou a fazer isso.

O estado de saúde do dono do bar não foi divulgado.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou o caso e informou que está investigando a tentativa de homicídio.

