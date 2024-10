A- A+

OPERAÇÃO ENLACE Quadrilha que aliciava brasileiras para falsos casamentos com chineses é alvo da PF em Pernambuco Objetivo era tornar legal residência dos estrangeiros no Brasil. No Estado, ordens são cumpridas em Caruaru, no Recife e em Paulista

Uma organização criminosa que identificava e aliciava mulheres brasileiras para falsos casamentos com chineses é alvo de uma operação deflagrada nesta terça-feira (1º) pela Delegacia da Polícia Federal (PF) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O objetivo da simulação dos casamentos, segundo a corporação, era tornar legal a residência desses estrangeiros no Brasil.

A operação batizada de "Enlace" — alusão à relação matrimonial simulada pelos investigados — cumpre, ao todo, 10 mandados de busca e apreensão, sendo:

- quatro no Recife;

- três em Caruaru, no Agreste de Pernambuco;

- um em Paulista, na Região Metropolitana; e

- dois na cidade de São Paulo (SP).

As mulheres aliciadas pela quadrilha recebiam pagamento para tornar legítima a permanência dos chineses no Brasil.

Imagens divulgadas pela Polícia Federal nesta terça-feira mostram uma grande quantia de dinheiro em espécie apreendida, que foi levada para a Delegacia de Caruaru. A soma não foi informada.

As investigações sobre a atuação criminosa do bando começaram em 2021, quando a PF recebeu denúncias sobre fraudes em pedidos de residência de estrangeiros no Brasil. As solicitações eram baseadas em casamentos com brasileiras, segundo a polícia.

A PF afirma que os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso visavam à "regularização migratória de estrangeiros no País". As penas podem ultrapassar 19 anos de reclusão.

Na execução da operação, acrescenta a Polícia Federal, trabalham 60 policiais federais. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 16ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

Como um estrangeiro pode morar legalmente no Brasil?

Para se registrar como estrangeiro no Brasil, é preciso fazer a solicitação junto ao governo federal, por meio do gov.br.

Os casos previstos para obter a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) são:

- Registro de imigrante detentor de visto temporário;

- Autorização de residência deferida (decisão publicada em Diário Oficial da União - DOU);

- Refugiado, Apátrida ou Asilado, já reconhecidos pelos órgãos competentes.

A emissão da CRNM custa R$ 204,77 e deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Veja também

PERIGO Chroming": após "desafio do desodorante", a nova preocupação do TikTok em relação à saúde dos jovens