Outubro Rosa: Recife oferta 3.200 vagas de exames de mamografia gratuitas e sem agendamento

O Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, começa nesta terça-feira (1°).

No Recife, a Secretaria de Saúde (Sesau) preparou uma série de ações, com a oferta de 3.200 vagas de exames de mamografia gratuitas e sem necessidade de agendamento.

Os exames acontecem por meio do Mamógrafo Móvel, que promove a testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (IST), vacinação, auriculoterapia, aferição de pressão arterial e de índice de massa corporal (IMC), orientações sobre saúde bucal e ambiental.

A ação esteve presente na abertura oficial da campanha na Capital, que aconteceu já nesta terça, na sede Prefeitura do Recife, no Centro da Cidade.

Mamógrafo móvel

Para participar do Mamógrafo Móvel, basta ser mulher ou homem trans residente no Recife e apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência.

Durante outubro, a ação estará disponível em 40 pontos, de segunda a sábado, exceto no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12. O objetivo é contemplar todos os oito Distritos Sanitários da cidade.

São oferecidas 80 vagas por caminhão, sendo 40 pela manhã e mais 40 pela tarde. O resultado sai em até 30 dias, e pode ser retirado na unidade que recebeu a ação – ou na mais próxima, caso o exame tenha sido feito em algum posto descentralizado.

Programação

Na abertura, nesta terça, no térreo da PCR, são ofertados serviços de auriculoterapia, que é uma técnica da medicina alternativa semelhante à acupuntura, que consiste na aplicação de pressão em pontos específicos da orelha, para auxiliar no tratamento de diversos problemas de saúde.



A sede da prefeitura ainda recebe: testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatite B e C, com resultado em 30 minutos e distribuição de preservativos masculinos e femininos; orientação de saúde bucal com distribuição de escovas de dente; orientação sobre de cuidados ambientais e distribuição de hipoclorito; aferição de pressão arterial e IMC; além de atualização de calendário de vacina para adultos.



A programação abarca, ainda, o Hospital da Mulher do Recife (HMR) Dra. Mercês Pontes Cunha, na Estância, Zona Oeste da Cidade.

No dia 14, a unidade realizará atividades multiprofissionais de Nutrição, Serviço Social, Psicologia e Aleitamento Materno voltadas para pacientes e acompanhantes. As ações acontecerão no ambulatório e no Centro de Imagem da unidade.

No dia 16, o Hospital da Mulher do Recife também vai sediar a ação, desta vez voltada para profissionais de saúde, com uma reunião científica com a médica radiologista Ana Clara Miranda. O tema será “Rastreamento do Câncer de Mama: protocolo do Ministério da Saúde”.

Outras atividades alusivas ao Outubro Rosa preparadas pela Sesau acontecerão nas unidades de saúde da Rede Municipal, nos ambulatórios, nas maternidades e nos polos da Academia da Cidade. A programação completa será divulgada ao longo do mês.

