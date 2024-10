''A contagem dos sonhos'': conheça o novo romance de Chimamanda Adichie, que será lançado em 2025

A- A+

O novo romance da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie — o primeiro desde ''Americanah'', de 2013 — será lançado simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra em março de 2025.



''A contagem dos sonhos'' é acompanha as trajetórias de quatro mulheres e, segundo nota da Companhia das Letras, que edita a escritora no Brasil, ''discute a própria natureza do amor''. Julia Romeu assina a tradução.

As protagonistas de ''A contagem dos sonhos'' são: Chiamaka, autora de livros de viagens que vive nos EUA e, sozinha durante a pandemia, rememora relacionamentos do passado e revisita suas escolhas e arrependimentos; Zikora, advogada bem-sucedida que busca ajuda de uma pessoa improvável após descobrir uma traição; Omelogor, gênia das finanças que começa a se perguntar se realmente conhece a si mesma; e Kadiatou, que cuida da casa de Chiamaka e, em meio a provações, cria sua filha nos EUA.

Segundo a nota da Companhia das Letras, “A contagem dos sonhos” é “uma reflexão contundente sobre as escolhas que fazemos e aquelas que são feitas para nós, sobre mães e filhas e sobre o nosso mundo interconectado”.



O romance, diz o comunicado, “tem imenso vigor emocional”, “observações pungentes e corajosas sobre o coração humano”, uma “prosa repleta de beleza e força” e “confirma o status de Chimamanda como uma das escritoras mais vibrantes e dinâmicas da literatura contemporânea”.

Nascida em Enugu, na Nigéria, em 1977, Chimamanda é autora dos romances “Meio sol amarelo”, “Hibisco roxo” e “Americanah” e da coletânea de contos “No seu pescoço”. Também tem se dedicado a não ficção e publicou títulos como “Sejamos todos feministas” (adaptação de seu discurso no TEDxEuston), “O perigo de uma história única” e “Notas sobre o luto” (relato sobre a morte de seu pai).

