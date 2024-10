A- A+

SHOWS Shakira anuncia shows no Rio e em São Paulo em fevereiro de 2025, saiba datas Ela se apresenta no Engenhão e no Morumbis; pré-venda começa no dia 8 de outubro

Ela vem aí! Shakira anunciou, nesta quarta-feira, datas da passagem da turnê "Las mujeres ya no llóran" pela América Latina e o Brasil foi incluído. No Rio de Janeiro, ela se apresenta no dia 11 de fevereiro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão; em São Paulo, no dia 13, no Morumbis.

"Minha gente, nos vemos em breve! Para ter o primeiro acesso aos ingressos, registre-se em Shakira.com", escreveu a cantora no Instagram.

Segundo a Live Nation, que organiza o show, no dia 09 de outubro, clientes Santander Select e Private (e portadores de cartões de crédito específicos, como Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express Gold Card Santander; American Express Platinum Card Santander; American Express® Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage® Black) poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva. A pré-venda para os demais clientes do banco abre no dia 10 de outubro. O público geral pode comprar a partir de 11 de outubro.

O horário de abertura tanto da pré-venda quanto da venda é sempre 10h no site ticketmaster.com.br. As bilheterias dos estádios abrem sempre às 11h.

