"Elis, A Musical": espetáculo passeia por vida e obra de uma das maiores cantoras do Brasil

Uma da maiores cantoras do Brasil, Elis Regina ((1945-1982), terá vida e obra contadas através de clássicos como "Madalena", "O Bêbado e a Equilibrista" e "Alô, Alô, Marciano", no espetáculo "Elis, A Musical" - apresentado em três sessões nesta sexta-feira (4) e sábado (6), no Teatro Guararapes, em Olinda.



Com direção de Denis Carvalho, as atrizes Laila Garin e Lílian Menezes se revezam no palco e (re)contam - em texto assinado por Nelson Mota e Patrícia Andrade - a história da Elis do relacionamento com Ronaldo Bôscoli à intéprete que encantou um País, cuja narrativa dos idos anos de 1950 a 1970 surge como pano de fundo do espetáculo, que desde 2013 está na estrada.







Consagrado por um público de mais de 380 mil pessoas, "Elis, A Musical" já ganhou premiações diversas, entre elas, Melhor Espetáculo (Prêmio Reverência), Melhor Direção Musical (Prêmio Cesgranrio) e Melhor Produção (Prêmio APTR).



Serviço

"Elis, A Musical"

Quando: Sexta-feira (4), às 20h e Sábado (5), às 16h e 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 21 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: @elisamusical

