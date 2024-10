A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife apresenta concertos com peça pernambucana inédita Apresentações, gratuitas, acontecem nesta quarta (9) e quinta-feira (10), no Teatro de Santa Isabel

A inédita "Saloah", do compositor recifense Manoel Nascimento, será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Recife, nesta quarta (9) e quinta-feira (10), no Teatro de Santa Isabel.



Gratuitos, os concertos serão regidos pelo maestro Lanfranco Marcelletti Jr., com participações dos solistas Mizael França e Francisco Fullana.





Além da peça "Saloah" (Concerto para Trombone Baixo e Orquestra), o programa das duas noites contará também com execução para violino "Concerto para Violino, Op. 47", do finlandês Jean Sibelius.

“É um repertório muito especial, protagonizado pela estreia dessa peça pernambucana, escrita há 40 anos e nunca executada, que representa e apresenta Pernambuco muito bem. A ideia de incluí-la no programa foi do próprio solista, Mizael, primeiro trombonista da Orquestra”, destaca Lanfranco.

Oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos terão ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente.







No dia de cada apresentação, a distribuição inicia às 10h, neste site. Na bilheteria do teatro, a distribuição será presencial, a partir das 19h.

Serviço

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: quarta-feira (9) e quinta-feira (10), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Acesso gratuito neste site e na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada apresentação

Fotos: Marcos Pastich/Arquivo PCR

