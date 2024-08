Ívano Nascimento, pioneiro do reggae em Pernambuco, morre aos 61 anos

A- A+

O cantor e ator pernambucano Ívano Nascimento morreu na manhã desta quarta-feira (28). Pioneiro do reggae no Estado, o artista tinha 61 anos de idade e estava internado há dois dias no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo Wagner Staden, produtor e amigo de Ívano, o artista havia realizado exames recentes, que não apontaram nenhuma anormalidade.

Nascido no Recife, em 11 de julho de 1963, Ívano Nascimento iniciou sua relação com a música ainda na adolescência. Começou a tocar profissionalmente em 1979, após assistir a um show de Gilberto Gil e Jimmy Cliff, no Geraldão, identificado com a estética do músico jamaicano.



Entre os discos lançados pelo pernambucano, estão “Rebeldia, Suor, Sorriso & Lágrimas”, “Cadela Suja” e “A Raça de Bronze”. Nos anos 1980, ele venceu o Festival Canta Nordeste, promovido pela TV Globo, com a música “Toque de Recolher”.

Figura ativa do movimento negro em Pernambuco, Ívano também atuava. Ele esteve em novelas e minisséries da Globo e da extinta TV Manchete, como “Xica da Silva” e “Malhação”. No teatro, estreou com a peça “Os Negros”, de Jean Genet, nos anos 1980.







