shows Joca (RJ) e Uana (PE) se apresentam no Estelita nesta sexta (9) Ambas apresentações acontecem no Estelita Bar, dia 9, e os ingressos já estão à venda

Dois nomes da música contemporânea brasileira se apresentam, nesta sexta (9), no Estelita Bar, no Cabanga. Do Rio de Janeiro, o rapper Joca vem, pela segunda vez, ao Recife. E da terrinha, a cantora pop Uana também é atração da noite, que começa às 21h30.

Joca já esteve por aqui em 2022, quando se apresentou no Guaiamum Treloso Rural. Desta vez, ele vem acompanhado do DJ e produtor carioca Drei, trazendo canções do EP “Sombra & Água Fresca” (2021) e do álbum “A Salvação é Pelo Risco: O Show do JOCA” (2019) e outros trabalhos.

“É muito interessante poder trocar sonoramente num território que formou tantas referências musicais minhas”, diz Joca. “Poder fazer parte dessa história de alguma forma, poder pisar nessa terra de mestres e mestras, antigos e contemporâneos, inclusive, significa muito. Eu tô bem animado em cantar com Uana, tenho certeza que será incrível”, conclui.

Uana é prata da casa! Levará para o palco do Estelita um repertório composto pelos singles que vem lançando nos últimos anos, além de algumas músicas inéditas que estarão no seu álbum, que deverá ser lançado em setembro.

“Estou super feliz de fazer este show aqui, na minha cidade, junto ao Joca. Apesar de cada um fazer o próprio show, vai rolar algo dos dois cantando juntos”, adianta Uana. “Aí, depois desse show, eu me concentro no lançamento do novo disco, por isso, acredito que este também será um momento de celebração e despedida”, observa.

Os DJs Drei e Bres também estão no line up da noite.

SERVIÇO

Uana e Joca no Estelita Bar

Quando: Sexta (9), a partir das 21h30

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no Sympla

Informações: @estelita.recife



