Cinema Johnny Depp volta aos cinemas interpretando Satanás em comédia bíblica de Terry Gilliam "The Carnival at the End of Days" começará a ser filmado em janeiro e, de acordo com o diretor, o elenco também terá Jason Momoa, Jeff Bridges e Adam Driver

Após um divórcio polêmico que terminou nos tribunais, Johnny Depp volta aos holofotes como Satanás em uma comédia bíblica do diretor Terry Gilliam, conhecido por filmes como "Os Doze Macacos" e "Monty Python em Busca do Cálice Sagrado".

"The carnival at the end of days" ("O carnaval no fim dos dias", em tradução livre) traz de volta o trabalho da dupla 14 anos após o último longa juntos.

Em entrevista à revista francesa Première, o diretor comentou que o filme começará a ser produzido em janeiro de 2025 e conta com outros nomes como Jason Momoa, Adam Driver e Jeff Bridges interpretando Deus.

Sobre o filme, o diretor comentou que Deus será retratado de uma forma diferente. "Deus extermina a humanidade e o único personagem que quer salvá-los é Satanás", disse o diretor.

"Ele não será o Deus com o qual estamos acostumados. No filme, Deus é a natureza. Mas uma natureza que possa falar com você", contou Gilliam. "Vou precisar de animação para dar vida a ela, porque na cena com Deus tem pelo menos 15 animais. E vai ser complicado, porque tem que ser realista. E vai custar muito caro".

Depp e Giliam são conhecidos de longa data. Eles já trabalharam juntos em "Medo e Delírio" (1998) e "O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus" (2009).

