Jornada de trabalho 6x1: veja a opinião de famosos sobre a redução da escala sem corte salarial

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa a eliminar a escala de trabalho 6x1 tem sido tema de debate nas redes sociais também entre famosos, principalmente depois que o influenciador Léo Picon se posicionou contra a proposta.



No entanto, a iniciativa de deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que já levantou 1,3 milhões de assinaturas em petição pública e propõe a redução da jornada de trabalho no Brasil, foi endossada por celebridades como Luana Piovani, Valeska Popozuda, Felipe Neto e Carlinhos Maia.



Se a for votada e aprovada, a emenda muda a CLT e prevê 36 horas de trabalho semanal, em vez dos 44 atuais, um aumento do descanso dos trabalhadores sem mexer na remuneração.

Luana Piovani

Luana Piovani, que tomou posições aguerridas contra a PEC das Praias, foi para os Stories do Instagram criticar quem se posiciona contra a redução de jornada. "É tão difícil ser cidadão do Brasil, já virou até piada, porque a gente tem que explicar o óbvio. Por que o pessoal é contra? Por que eles estão pensando que o povo só pensa no seu próprio umbigo, gente?'', disse.



"Meu Deus, eu fiquei aqui perguntando como é que pode? Não é possível que as pessoas não tenham consciência de classe, não tenham generosidade, empatia, sororidade, doloridade, compaixão'', completou.

Carlinhos Maia

O influenciador também foi contra a escala de trabalho 6x1 e defendeu uma reforma. ''Sempre achei um absurdo isso. A pessoa trabalhar e só ter um dia da sua vida, trabalhar e ganhar pouco. Não existe. Não tem vida. E ainda tem lojas que, mesmo depois de fechar, a pessoa tem que ficar para limpar? Hoje eu tenho mais de 120 pessoas que trabalham comigo, diretos e indiretos, e uma das coisas que eu mais dou é folga, porque a galera vem trabalhar feliz. Mas tem gente que quer escravizar a galera''.

Valesca Popozuda

A cantora fez uma defesa da proposta do fim da escala 6x1 e depois discutiu com um seguidor que disse que ela ''nunca foi CLT''. Ela relembrou sua história antes da fama: ''Não conhece minha história, né? Fui frentista e trabalhei 6x1, sei mais que você".

O primeiro post dizia: ''Prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos e tem DEPUTADO me falando que a pessoa quer 'vadiar' é triste".

MC Binn

O funkeiro e ex-BBB deu seu depoimento nas redes sociais e apoiou a medida de redução. Ele já foi camelô na rua 25 de março, em São Paulo, um dos principais endereços de comércios popular da cidade.

"Os que é contra o fim da escala 6x1 devia trabalhar sábado e domingo recebendo salário mínimo e tendo que levar almoço de casa", escreveu nas redes sociais.

Léo Picon

O influenciador e irmão de Jade Picon se posicionou contra a redução da jornada e a favor manutenção da CLT como está.

"Sabe o que daria mais tempo para o trabalhador do que tirar o 6º dia da escala de trabalho de 44 horas semanais? Ficar menos de 2h no trânsito todos os dias, creches e escolas em período integral, não sufocar salários em impostos que não retornam, diminuir a taxa de juros, educação pública que contribua para o crescimento profissional.", escreveu o influencer, em post editado após as críticas na rede.

Felipe Neto

O influenciador criticou a posição de Leo e também a do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A pasta se posicionou dizendo o assunto deveria ser tratado em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados.

"É vergonhosa a posição do Ministro do Trabalho sobre o fim da escala 6x1, basicamente lavando as mãos e dizendo que isso deve ser tratado em convenções e acordos. Luiz Marinho, aguardamos sua mudança de postura e reconhecimento do erro grosseiro e vergonhoso desta tarde''.

