Música Oasis no Brasil: pré-venda de ingressos abre nesta terça (12); saiba como comprar Shows em São Paulo da turnê "Oasis Live '25" após 15 anos de hiato banda britânica é muito aguardado pelos fãs da banda no Brasil

A esperados fãs brasileiros da banda britânica Oasis acabou. A pré-venda de ingressos para os shows do grupo no Brasil teve início nesta terça-feira (12), no no site oficial da Ticketmaster, apenas para os fãs se qualificaram em um questionário disponibilizado pela banda e receberam um código por e-mail.



Oasis se apresenta em dois shows no estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, na “Oasis Live ’25”, turnê que encerra um hiato de 15 anos da banda de irmãos britânicos.



Há 16 anos o Oasis fazia sua última apresentação no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

Venda geral

A venda geral de ingressos para os shows no Brasil começa nesta quarta-feira (13), às 10h (horário de Brasília), na mesma plataforma da Ticketmaster pela mesma plataforma online.

Os ingressos custam de R$ 295 (meia-entrada da arquibancada) a R$ 1.250 (inteira da cadeira superior). Também estarão disponíveis ingressos limitados na modalidade Fan Ticket, que garante acesso ao evento em um setor que só será divulgado na data do show.



Segundo a Ticketmaster, responsável pelas vendas no Brasil, na modalidade Fan Ticket, que terão quantidade limitada, o fã garante o seu acesso no evento, mas o setor exato será revelado apenas no dia da apresentação — podendo incluir qualquer nível de preço. A modalidade custa R$ 245 na meia-entrada e R$ 490 para ingressos inteiros.

Volta do Oasis

A banda de rock britânica anunciou, em agosto, o retorno aos palcos após 15 anos com uma turnê para 2025, que marca o 30º aniversário do segundo álbum da banda, “(What’s the Story) Morning Glory?”, que inclui sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”.

A dupla estreiou em 1994 com “Definitely Maybe”. No ano 2000, aconteceu a separação, depois que o guitarrista e compositor principal Noel Gallagher anunciou que não poderia mais trabalhar com Liam, o vocalista, após desentendimentos entre os dois.





