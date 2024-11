Oasis de volta ao Brasil: relembre as outras passagens do grupo britânico pelo país

A- A+

Atendendo aos apelos incessantes dos fãs brasileiros, o Oasis anunciou nesta terça-feira (5): a turnê de retorno passará pelo país, em 2025. "O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve". Foi assim que o grupo britânico confirmou as suas apresentações, que vão acontecer nos dias 22 e 23 de novembro de 2025 no Estádio Morumbis, em São Paulo. Pelo X, a banda britânica avisou que a pré-venda dos ingressos será no próximo dia 12 de novembro, às 10h. A venda geral começa no dia seguinte, no mesmo horário.

A banda dos irmãos Gallagher também confirmou passagem pelo Chile e pela Argentina. O encontro com os chilenos será no dia 19 de novembro, no Estádio Nacional, em Santiago. Já na Argentina, dois shows estão marcados no Estádio Monumental, em Buenos Aires, nos dias 15 e 16 de novembro do ano que vem.

Em outubro, Liam Gallagher já havia prometido em suas redes sociais que iria anunciar uma apresentação no país “muito em breve.” Será a quinta passagem da banda dos irmãos Gallagher pelo país. Relembre os encontros anterioes com os fãs brasileiros.

Turnê 'Be here now', 1998

A estreia do grupo no Brasil foi na turnê de “Be here now”, que passou por São Paulo e Rio. Promovendo seu terceiro disco de estúdio, o Oasis tocou pela primeira vez no país no extinto Metropolitan (atual Qualistage), na Barra da Tijuca, e, no dia seguinte, se apresentou no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. No repertório, sucessos como "Supersonic", "D’you know what I mean?", "Roll with it" e "Cigarettes & alcohol".

Rock in Rio, 2001

A segunda passagem pelo país foi no Rock In Rio de 2001, na mesma noite dos Guns N’Roses (de quem Liam Gallagher fez questão de debochar, na coletiva de imprensa, ao dizer que um mundo melhor seria um com “ar mais puro e nada de armas e rosas”). Na época, o grupo estava na turnê do disco "Standing on the shoulder of giants", e levantou o público com hits como "Don’t look bck in Anger" e "Wonderwall".

Turnê 'Don't believe the truth', 2006

Eles retornaram em 2006 com a turnê 'Don’t believe the truth,' com passagem única por São Paulo, para um show, sob chuva pesada, no estacionamento do Credicard Hall. Além de sucessos da década de 1990, o grupo tocou faixas do disco homônimo lançado no ano anterior, como"Lyla", "The importance of being idle" e "The meaning of soul".

Turnê 'Dig out your soul', 2009

A última passagem do Oasis pelo foi 2009, pouco antes da separação da banda, para quatro apresentações (Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Com a turnê do álbum "Dig out your soul", Liam e Noel interpretaram sucessos como "Wonderwall" e "I'm outta time", e, no bis, incluíram "Don't look back in Anger", "Falling down", "Champagne supernova" e o cover de "I am the walrus", dos Beatles.

Confira post feito pela banda, com registros de suas passagens pelo Brasil

Como foi a separação do Oasis

"Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais". Entre assobios do público, um diretor do festival Rock en Seine de Paris anunciou com estas palavras a separação do grupo britânico Oasis no dia 28 de agosto de 2009. A briga nos bastidores abriu 15 anos de uma guerra fria entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalista e guitarrista do grupo de britpop. Um conflito que foi encerrado no dia 27 de agosto, com o anúncio do retorno aos palcos em 2025.

"Naquela época, a área VIP a que a imprensa tinha acesso ficava bem ao lado dos camarins, simplesmente separada por uma divisória de bambu. Em um certo momento, ouvimos barulhos estranhos, gente gritando, uma espécie de estrondo", recorda Olivier Nuc, repórter do jornal francês "Le Figaro". "Três minutos depois, vejo um dos organizadores correndo pela área VIP. Algo tinha acontecido. E então o boato começa a aumentar: o Oasis não vai se apresentar.

A briga entre Liam e Noel começara no camarim. No meio do desentendimento, Liam teria quebrado uma das guitarras favoritas de Noel (que em 2022 seria leiloada por 385 mil euros).

Salomon Hazot, um dos diretores pelo festival, subiu ao palco com o microfone na mão para fazer um dos anúncios mais surreais da história do rock: "Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam", disse ele em meio ao protesto do público e gritos de "Não é verdade!", "É uma piada!".

Hazot, que também foi organizador dos shows da banda na França, teve que traduzir a mensagem para os 30 mil espectadores de língua inglesa que compareceram ao evento.

"Já estou cansada deles. Como podem tratar seus fãs desta forma?", lamentou na época Katie Even, uma advogada de 25 anos que gastou 500 euros para viajar de Dublin ao festival.

Naquela mesma noite, Noel apresentou explicações no site do grupo: "É com um pouco de tristeza e grande alívio que digo que estou deixando o Oasis. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas é impossível continuar trabalhando com Liam por mais um dia. Minhas desculpas a quem comprou ingressos", afirmou o guitarrista e compositor da banda.

O então diretor geral do festival, François Missonnier, foi o responsável por dar explicações à imprensa: "Por motivos que desconhecemos, começou uma briga entre os dois irmãos. Noel foi embora do festival e ninguém conseguiu convencê-lo a voltar".

Anos depois, o então responsável pela comunicação e atual diretor do Rock en Seine, Matthieu Ducos, relembra estes momentos de confusão para a AFP:? "Quando descobrimos que Noel havia saído do festival, achamos que era brincadeira", conta.

