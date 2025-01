A- A+

Paixão de Cristo José Loreto começa a gravar falas de Jesus no Recife e segue para filmagens da Paixão de Cristo Após gravações em estúdio, ator segue para a cidade teatro de Nova Jerusalém, no agreste pernambucano, neste sábado (11), onde fica até a quinta-feira participando das gravações dos filmes promocionais

O ator José Loreto, que protagonizará o papel de Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, chegou ao Recife nesta sexta-feira (10) com o cabelos alongados com mega hair.



Loreto iniciou os trabalhos de gravação do áudio da peça teatral nos estúdio da Muzak, na Zona Norte da Capital pernambucana, sob direção de Lúcio Lombardi.



No sábado (11), o ator irá para a cidade teatro de Nova Jerusalém, no agreste pernambucano, onde fica até a próxima quinta-feira (16) participando das gravações dos filmes promocionais da Paixão de Cristo.

Paixão de Cristo

Também fazem parte do elenco os artistas convidados Letícia Sabatella que dará vida a Maria, enquanto Leopoldo Pacheco será Pilatos e Werner Schünemann interpretará Herodes, além de Luana Cavalcante como Herodíades.



A próxima temporada da Paixão de Cristo será realizada de 12 a 20 de abril de 2025 no maior teatro ao ar livre do mundo localizado no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.



Os ingressos podem ser adquiridos no site do espetáculo.

Escreva a legenda aqui

Veja também

CINEMA "Ainda Estou Aqui": confira onde assistir ao filme com Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro