Julia Foti apostou na chance de interpretar Adriane Galisteu na série "Senna"

Aos 31 anos e com 12 deles dedicados à carreira de atriz, Julia Foti vive um momento singular em sua trajetória artística.

A atriz paulistana interpreta a apresentadora Adriane Galisteu na série “Senna”, produção da Netflix que estreou em 29 de novembro e retrata a vida do icônico piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994.

Representar um personagem real e tão associado à história do Brasil trouxe desafios e, ao mesmo tempo, uma emoção única para Julia. “Fiz testes e, desde o início, achava que esse papel poderia ser meu. Acreditava nas semelhanças físicas, nas vivências e histórias. Então, batalhei muito para que desse certo. E, felizmente, deu”, celebra.

Adriane foi a última namorada de Ayrton Senna e é retratada na produção justamente quando o piloto vivia seu auge na carreira. Para Julia, mergulhar na personalidade e nos trejeitos da então modelo foi essencial para construir a personagem.

“Mergulhei no livro dela, ‘Caminho das Borboletas’, acompanhei entrevistas da época e atuais... Dentro do que foi me dado, tracei um caminho muito respeitoso e legal para a personagem. Adriane se manifestou algumas vezes em minhas redes sociais, sempre falando bem do meu trabalho. Então, fiquei orgulhosa e feliz”, diz.

A série, que contou com um investimento milionário e aposta em alta tecnologia para retratar as pistas e os bastidores da Fórmula 1, também impressionou Julia pela grandiosidade.

“É o maior projeto que vivenciei na vida, que coloca o Brasil em um lugar muito esperado e aguardado. Eu estou muito emocionada”, declara, ainda empolgada com a oportunidade.

Mas Julia já acumula outros trabalhos, como o filme “Vizinhos”, da Netflix, e passagens por novelas e séries como “Novo Mundo”, da Globo; “Juacas”, da Disney; e “Todas as Garotas em Mim”, da Record.

Mesmo assim, ela encara “Senna” como um divisor de águas. “Adriane é muito amada pelo público, principalmente quando se trata de Ayrton Senna. Já sinto um feedback bem positivo quanto ao meu trabalho nas minhas redes sociais. As pessoas têm sido muito generosas comigo. Acredito, de verdade, que fiz um bom trabalho”, assume.

Nome completo: Julia Clemente Senger Foti.

Nascimento: 7 de julho de 1993, em São Paulo, SP.

Atuação inesquecível: “Espero que seja em ‘Senna’ e que eu colha frutos com ela”.

Interpretação memorável: Anthony Hopkins como Dr. Hannibal Lecter em “O Silêncio dos Inocentes”, filme dirigido por Jonathan Demme e lançado em 1991. “Lembro de ser um dos primeiros filmes de terror psicológico que vi”.

Momento marcante na carreira: “Esse (atual), com certeza”.

O que falta na televisão: “Inclusão e novos talentos. Mas acho que isso já está mudando”.

O que sobra na televisão: “Horários livres para novas produções”.

Se não fosse atriz, seria: Engenheira ou arquiteta.

Ator: Ryan Gosling.

Atriz: Elisabeth Moss.

Novela: “O Clone”, escrita Gloria Perez, exibida originalmente pela Globo entre 2001 e 2002; e o remake de “Meu Pedacinho de Chão”, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibido em 2014.

Vilão marcante: Carminha, de “Avenida Brasil”, novela escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Terra Nostra”, de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente pela Globo entre 1999 e 2000.

Que papel gostaria de representar: “Elenco principal de uma novela”.

Filme: “Pode ser série? ‘The Handmaid’s Tale’”.

Autor: Nicholas Sparks. “Marcou muito minha adolescência com seus livros românticos”.

Mania: “De dormir de madrugada e fazer anotações enquanto estou deitada”.

Medo: “De barata”.

Projeto: “Aumentar a família”.

“Senna” – Série disponível na Netflix.

