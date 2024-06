A- A+

AGENDA CULTURAL Junho chega com programação de forrobodó no Recife e em Olinda; confira agenda do fim de semana Agenda cultural do fim de semana também destaca teatro, exposições e estreias do cinema

Se fins de semana pelas bandas de cá de Recife, Olinda e RMR já bombam em "meses comuns", quando chega junho... É forrobodó e rala bucho aqui, ali e acolá e, portanto, opções com festejos juninos é um dos destaques da agenda cultural.



Na Casa Estação da Luz, em Olinda, nos semanais "Ensaios Juninos", o comando do forró deste sábado (1º) fica a cargo de Cristina Amaral.



Já no Empório Barrozo, na Rua da Aurora, também no sábado, Carlos Filho dita o ritmo no Arraiá Forrobodó.

E nos shoppings da cidade, o 'tengo lengo tengo' perfaz a trilha sonora dos espaços de eventos dos malls.



Para além dos festejos de São João, a agenda também traz estreias do cinema, espetáculos teatrais, exposições e a magia do circo.



Simbora curtir?

CINEMA

"Imaculada"

SINOPSE: Com Sydney Sweeney e Álvaro Morte. Cecilia, uma mulher profundamente religiosa, recebe uma oferta para um cargo em um convento ilustre no campo italiano. Seu novo lar, aparentemente perfeito, logo revela esconder segredos aterrorizantes.

"Meu Sangue Ferve por Você"

SINOPSE: Com Filipe Bragança e Giovana Cordeiro. Em 1979, Magal, um dos artistas mais populares e celebrados do país, segue a rotina de ensaios e compromissos em Salvador. Durante um programa de TV, conhece a deslumbrante Magali e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Embalado por grandes sucessos, o filme narra os encontros e desencontros da explosão de amor que muda para sempre a vida do casal.

"A Filha do Palhaço"

SINOPSE: Com Demick Lopes e Jesuíta Barbosa. Joana, uma adolescente de 14 anos, aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza interpretando a personagem Silvanelly. Apesar de mal se conhecerem, pai e filha terão que conviver durante essa semana. Eles vão viver novas experiências, experimentar novos sentimentos e esse tempo juntos irá transformar profundamente a vida dos dois.

SHOWS E EVENTOS

5º Encontro de Sanfoneiros

Homenageados: Quinteto Sala de Reboco, Toynho do Acordeon e Genildo Sousa

Quando: Sexta-feira (31), 18h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Acesso: 1Kg de alimento não-perecível

Informações: (81) 9 8633-6986

Circo Maximus

Quando: Sexta-feira (31), às 20h, Sábado (1º) e Domingo (2), às 16h, 18h e 20h

Onde: Em frente ao Shopping Patteo, Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 (criança)

Informações: @circomaximus_filial2 // (83) 9 9141-8462

24º Encontro Pernambucano de Coco

Quando: Sexta (31) e Sábado (1º), a partir das 19h

Onde: Palanque do Coco, em Pontezinha (Cabo)

Informações: (81) 9 8621-2148 (WhatsApp)

Forró na Caixa

Quando: Sexta-feira (31), a partir das 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos R$ 70 no Sympla

Informações: @fregerecife

Feira Colaborativa e apresentações culturais

Quando: até 18 de junho

Onde: Shopping Carpina - Rodovia PE 041, Km 2, Bairro Novo, Carpina

Acesso gratuito

Informações: @shopping_carpina

Central - The Time is Now

Última festa - Com Fabiana Moraes e DJ Zalma

Quando: Sábado (1º), 18h

Onde: Bar Central - Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro

Ingressos R$ 20 no site Sympla ou na portaria do Central

Informações: @bar_central_recife

Happy Hour dos Namorados

Quando: Sábado (1º), com Erica Natuza e Domingo (2), O Disco (cover de Roupa Nova), às 18h

Onde: Shopping Guararapes (Edifício G3) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Acesso gratuito

Informações: (81) 2122-2211

Tiquequê

Com Diana Tatit e Wem

Quando: Sábado (1º), 17h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Arraial do Plaza

Quando: Sábado (1º), com Capital do Sol e Domingo (2), com Nádia Maia, a partir das 16h

Onde: Plaza Shoping (Jardim do Piso L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte // www.plazacasaforte.com.br



Arraial do Shopping ETC

Quando: Sábado (1º), com a cantora e contadora de estórias infantis Ilana Ventura, a partir das 15h

Onde: Shopping ETC, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3243.8212

Arraiá Forrobodó

Com Carlos Filho

Quando: Sábado (1º), 19h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Santo Amaro

Ingressos R$ 40 no Sympla

Informações: @emporiobarrozo



Estação São João - Ensaios Juninos

Com Cristina Amaral

Quando: Sábado (1º), 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes,

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



Lançamento do livro "A Saga do Coração do Poeta"

De Roberto Lins

Quando: Sábado (1º), 15h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito pelo Sympla

Informações: @livrariadojardim

In The Dark Junina

Quando: Sábado (1º), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Bos Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Samba Manhattan

Com Carla Rio, Dinah Santos e Sambstar

Quando: Sábado (1º), 16h

Onde: Manhattan Cafe Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Couvert R$ 80

Informações e reservas: (81) 3325-3372 // www.manhattancafetheatro.com.br

Forró do Candeeiro, com Cezzinha

Quando: Sábado (1º), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingresso R$ 80 (visitação e open petiscos e bebidas) no Sympla

Informações e reservas: (81) 9 9252-4222

Clube das Pás

Com Maestro Galego, Márcia Lima, Bruno Maya e Orquestra das Pás

Quando: Domingo (2), 16h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25 (até as 21h)

Informações: (81) 3223-2390

Forróck, com Márcia Pequeno

Participações de Marco Polo e Almir Oliveira (Ave Sangria)

Quando: Domingo (2), 16h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Acesso gratuito no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

São João para os pequenos

Com A Bandinha

Quando: Domingo (2), 17h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: (81) 3412-6000

TEATRO

"Decifra-me se for Capaz"

Quando: Sexta-feira (31), 18h

Onde: Teatro Apolo Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Grupo Grial de Dança - "Uma Mulher Vestida de Sol"

Sábado (1º), 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @grupogrialdedanca

Duo Repercuti

Com o concerto "O Som das Baquetas Convida os Tambores da Xambá"

Quando: Sexta-feira (31), 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-3321



"O Pequeno Príncipe"

Quando: Sábado (1º), 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"Uma Noite em Ritmo Quente"

Sábado (1º), 17h e 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

"O Sistema Morreu"

Quando: Sábado (1º), 18h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 5 no Sympla

Informações: (81) 3184-3057



"Retratos de Chumbo - As Rosas que Enfrentaram os Canhões"

Quando: Sábado (1º) e Domingo (2), 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321



Kids Festival

Quando: Domingo (2), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914



"Antene-se"

Quando: Domingo (2), 13h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 5 no Sympla

Informações: (81) 3184-3057

EXPOSIÇÕES

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1925



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Mostra "J. Borges - O Mestre da Xilogravura"

Quando: até 30 de junho

Onde: Plaza Shopping (Piso l4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação segunda a sexta-feira, das 9h às 18h// sábados das 14h às 18h

"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação terças a sextas, das 10h às 17h // sábados e domingos, das 11h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

