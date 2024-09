Justin Timberlake condenado a trabalhos comunitários por dirigir embriagado

A- A+

O cantor Justin Timberlake foi condenado a realizar trabalhos comunitários por dirigir embriagado em junho, determinou nesta sexta-feira (13) um juiz de um tribunal perto de Nova York, onde o astro pop se declarou culpado, segundo a imprensa americana.

Timberlake foi detido em 18 de junho em Sag Harbor, a 160 km da cidade de Nova York, por dirigir "bêbado", desrespeitar um sinal de 'pare' e sair da pista em que dirigia seu carro BMW após jantar com amigos.

O juiz do Tribunal de Justiça de Sag Harbor Village, Carl Irace, condenou Timberlake a prestar trabalhos comunitários e a fazer uma declaração pública, depois que o artista de 43 anos se declarou culpado de dirigir sob efeito de álcool, um crime menor, informou a rede NBC.

A acusação é uma infração de trânsito que resulta em uma multa entre 300 e 500 dólares (R$ 1,67 mil e R$ 2,78 mil) e 90 dias de suspensão da carteira de habilitação.

O intérprete de "Cry Me a River" disse ao juiz que estava disposto a realizar entre 25 e 40 horas de serviços comunitários, informou a NBC.

- "Decisão diferente" -

"Eu tento me comportar de acordo com padrões muito altos. Este não foi o caso. Eu me encontrei em uma situação em que poderia ter tomado uma decisão diferente", disse ele à imprensa fora do tribunal.

"Mesmo que você tenha bebido apenas uma taça, não dirija um carro; há muitas alternativas", aconselhou o cantor, vestido com uma jaqueta escura e um colar de pérolas.

"Eu cresci em uma cidade pequena, então posso entender e compreender a tensão ou a natureza única do que isso deve ter sido para o povo de Sag Harbor (...) Estou muito agradecido, agradeço a todos", disse.

Sag Harbor é uma localidade remota em The Hamptons, um destino frequentado por ricos e famosos situado na península de Long Island e conhecido por suas festas exclusivas e mansões suntuosas.

O oficial que o deteve disse que o intérprete de "Selfish" não estava em condições de dirigir, apesar de sempre ter afirmado que apenas havia tomado um martini no American Hotel durante a noite que passou com alguns amigos.

"Ele tinha os olhos avermelhados e vidrados, seu hálito exalava um forte cheiro de bebida alcoólica, falava com lentidão, estava cambaleando e obteve resultados ruins em todos os testes de sobriedade padronizados" que lhe foram aplicados, consta no relatório policial.

O advogado de Timberlake, Edward Burke Jr., disse que o cantor foi respeitoso durante o encontro com a polícia.

"Contrariamente ao que foi reportado, (Timberlake) não estava bebendo as bebidas de outras pessoas, nem foi avisado antecipadamente para não dirigir, não foi grosseiro, não foi desagradável, não foi beligerante. Na verdade, ele foi educado e cooperativo", disse fora do tribunal.

"Sua declaração de hoje de um crime não penal reduzido e modificado, que é uma infração de trânsito, é consistente com esses fatos", afirmou.

