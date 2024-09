A- A+

MÚSICA "Come to Brazil": novo single do The Offspring exalta fãs brasileiros e homenageia o país Parte do álbum SUPERCHARGED, canção cita Corcovado, caipirinha e churrasco como atrativos do país

A banda americana The Offspring lançou nesta quinta-feira (13) o single "Come To Brazil" do disco SUPERCHARGED, que tem data de lançamento marcada para 11 de Outubro. A faixa homenageia o país e faz referência aos pedidos que recebem para vir para o Brasil. Logo nos primeiros versos, a banda elege os fãs brasileiros como os melhores :

"Todos os nossos fãs, bom, eles são realmente ótimos / Mas os do Brasil, eles realmente levam o prêmio/ Mandando mensagens o tempo todo, eles imploram, ‘Digam que vão / Digam que vão vir ao Brasil’ / ‘Vocês vão amar as praias, vocês vão amar os biquínis "

As referências ao país não param por aí. A banda cita ainda o churrasco, o cumprimento de dois beijinhos na bochecha, as caipirinhas. Além de carões postais no verso "Corcovado à Amazônia". Para fechar, entram em um coro de “Olé”, clássico escutado em estádios e jingles.

Esta é a terceira música lançada do álbum. “Make It All Right” e "Light it Up" já estão disponíveis desde julho e agosto, respectivamente.

