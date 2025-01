Karla Sofía Gascón acusa equipe de Fernanda Torres de promover ataques nas redes sociais

A- A+

Disputando pela categoria de "Melhor Atriz" no Oscar 2025, Karla Sofía Gascón - que concorre pela atuação no filme "Emilia Pérez" - acusou a equipe da brasileira Fernanda Torres, que também concorre na categoria de Melhor Atriz, de usar as redes sociais para atacar sua candidatura à estatueta dourada.

Em entrevista concedida ao Jornal Folha de S. Paulo, Karla Sofía declarou que considera Fernanda Torres "uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível que merece todo o reconhecimento do mundo".

No entanto, apesar dos elogios direcionados a atriz brasileira, Karla aproveitou o momento para comentar sobre os ataques que tem sofrido nas redes sociais e que já levaram Fernanda a se pronunciar.

"Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho dos outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum", completou.

Destacando que "para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais", a atriz de Emilia Pérez direcionou as críticas para a equipe da atriz brasileira.

"Em nenhum momento me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emilia Pérez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu", concluiu.

