Karla Sofía Gascón se pronuncia após acusar equipe de Fernanda Torres de ódio contra "Emilia Pérez"

A atriz Karla Sofía Gascón se pronunciou após acusar a equipe das redes sociais de Fernanda Torres de participar da disseminação de ódio contra o filme "Emilia Pérez", nesta quarta (29).

Após grande repercussão da acusação contra a equipe de Fernanda Torres nas redes sociais, Karla Sofía Gascón veio a público por meio da revista Variety e negou que se referiu a pessoas "diretamente associadas" a Fernanda Torres, mas sim à "toxicidade e os discursos de ódio violentos nas redes sociais"

Karla Sofía ainda elogiou a atriz brasileira novamente, garantindo que "[...] ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso".

O que dizia a acusação de Karla?

Em entrevista a Folha de São Paulo, a atriz espanhola que estrela o francês "Emilia Pérez" afirmou que "há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Perez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu".

Também compartilhou insatisfação diante da repercussão negativa do filme nas redes sociais, afirmando que aquilo não era uma competição.

"Há pessoas que gostam mais do trabalho e ponto. Se ela [Fernanda Torres] ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que eu não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou o do meu filme, porque isso não leva a lugar algum" disse Karla.

Fernanda Torres chegou a se pronunciar acerca da corrente de ódio direcionada a "Emilia Pérez" e a atriz Karla Sofía Gascón. "Todo mundo ali merece o prêmio e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar ódios, ok?" pediu a atriz brasileira em vídeo gravado para o seu Instagram.

Confira o post de Fernanda Torres

Desclassificada?

Internautas questionaram se Karla Sofía Gascón não teria infligido as regras da Academia, devido a sua fala acerca de Fernanda, e que o posicionamento era motivo de desclassificação da atriz da premiação.

Conforme as regras, pessoas associadas a um dos filmes elegíveis não devem:



- Declarar decisões, preferências ou estratégias de votação.



- Incentivar ou desencorajar membros a votar por qualquer filme, atuação ou conquista.



- Referenciar um filme atendendo, não atendendo ou superando os requisitos de elegibilidade do Oscar, como Padrões de Inclusão ou limiares de distribuição em cinemas.



- Compartilhar informações enganosas ou falsas sobre um filme, atuação ou conquista.

Até então, a Academia não se pronunciou acerca do caso.

