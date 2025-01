Oscar 2025: comentários sobre Fernanda Torres podem desclassificar Karla Sofía Gascón? Entenda

A- A+

"Há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de ' Emilia Pérez'. Isso fala mais deles e do filme deles do que do meu". Bastou essa fala de Karla Sofía Gascón cair nas redes sociais para que internautas questionassem se a atriz espanhola poderia ser desclassificada do Oscar 2025 por seu comentário.

Gascón, que interpreta o papel-título no filme dirigido pelo francês Jacques Audriard, fez a insinuação em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, na qual também afirmou não gostar das "equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros como o meu ou o filme porque isso não leva a lugar algum." A espanhola disse ainda que Fernanda Torres é "uma mulher que merece todo reconhecimento do mundo" e que ficou "muito feliz" pelo Globo de Ouro da brasileira.





Nas redes, muitos internautas comparam o comportamento de Gascón na entrevista com o vídeo postado por Fernanda Torres em suas redes sociais. Nele, a brasileira conta que Gascón foi gentil com ela e pede aos brasileiros para não postarem hates nas redes da espanhola.

Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón concorrem ao Oscar na categoria melhor atriz. Já " Ainda estou aqui" e "Emilia Pérez" disputam as categorias melhor filme e melhor filme internacional.



Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón concorrem ao Oscar na categoria melhor atriz. Já " Ainda estou aqui" e "Emilia Pérez" disputam as categorias melhor filme e melhor filme internacional.

Na noite de quarta-feira (29), Karla Sofía Gascón divulgou um comunicado à revista Variety:

“Sou uma enorme fã da Fernanda Torres e tem sido maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. Nos meus comentários recentes, eu estava me referindo à toxicidade e ao discurso de ódio violento nas redes sociais que, infelizmente, continuo a experienciar. A Fernanda tem sido uma aliada incrível, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso”, diz a nota da espanhola, primeira atriz trans indicada ao Oscar.

A Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, a responsável pela realização do Oscar, divulga anualmente uma lista de regras para cada edição do prêmio. Essa lista vale do anúncio da edição até o anúncio da edição seguinte. Ou seja, as regras valem por um ano.

O que dizem as regras da Academia?

O regulamento da 97ª edição do Oscar, marcada para 2 de março, está disponível no site da Academia e lista principais regras de comunicação para membros da Academia, empresas de cinema e indivíduos diretamente associados a filmes elegíveis. De acordo com o documento, "membros, empresas de cinema e indivíduos diretamente associados a um filme elegível devem estar cientes do impacto que suas comunicações públicas podem ter, direta ou indiretamente, na promoção de um filme, performance ou realização, assim como no processo de premiação."

Em suas regras, a Academia não permite "incentivar ou desencorajar membros a votar em qualquer filme, performance ou realização" e também não permite "compartilhar informações falsas ou enganosas sobre um filme, performance ou realização.

Qualquer pessoa pode enviar à Academia uma reclamação sobre o comportamento de um membro ou pessoa vinculada a um filme em disputa usando o endereço de e-mail disponibilizado pela Academia em seu regulamento.

A revista Variety afirma que "os comentários de Gascón não violam nenhuma diretriz" porque a atriz espanhola "não faz observações depreciativas sobre a performance de Torres, o que violaria as regras da Academia. Muito pelo contrário, Gascón elogia sua colega de indicação como atriz."

Karla Sofía Gascón pode ser desclassificada?

Mesmo com o regulamento em mãos, não é possível dizer se a atriz espanhola viola as regras da Academia. Apenas a instituição pode decidir se o comportamento de um concorrente viola as regras e, caso isso seja comprovado, qual a punição adequada:

"A administração da Academia revisará as violações alegadas para determinar se são não frívolas, não retaliatórias e adequadamente fundamentadas. Se a violação for adequadamente comprovada, ela poderá ser encaminhada ao Comitê de Premiação para consideração sobre se houve uma violação das Regulamentações Promocionais e, em caso afirmativo, a aplicação de uma penalidade correspondente. O sujeito da alegada violação será notificado e terá a oportunidade de responder por escrito ao Comitê de Premiação antes da reunião, onde será considerado se houve uma violação e possíveis penalidades."

As penalidades podem incluir, mas não se limitam a:

Suspensão ou revogação dos privilégios de envio de correspondência e comunicação.

Revogação dos privilégios para participar de eventos da Academia.

Desqualificação de um filme, performance ou realização para consideração de prêmios.

Anulação de uma indicação ao Oscar.

Revogação dos privilégios de voto.

Suspensão da membresia na Academia.

Expulsão de um membro da Academia.

