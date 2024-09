A- A+

CINEMA Kate Winslet revela segredo impactante de cena mais icônica de Titanic No contexto de uma entrevista sobre a estreia de seu próximo filme, a atriz contou sobre os bastidores da cena do naufrágio entre Jack e Rose no filme de James Cameron

Estreado em 1997 e dirigido por James Cameron, Titanic revolucionou o cinema com seu impressionante espetáculo visual e uma comovente história de amor protagonizada por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O filme não apenas dominou as bilheteiras mundiais, como também conquistou múltiplos prêmios da Academia, consolidando-se como um marco na história do cinema.

Ao longo dos anos, deixou uma marca indelével na cultura popular, tornando-se um ícone da cinematografia contemporânea. Agora, quase três décadas após sua estreia, a atriz protagonista revelou um dos segredos mais bem guardados dessa produção icônica, surpreendendo muitos fãs e seguidores.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no 92nd Street, em uma exibição antecipada de seu próximo filme Lee, em Nova York, a atriz revelou que a água na qual foi gravada a cena não era tão profunda quanto parecia na tela. De fato, enquanto o público via Jack Dawson (interpretado por Leonardo DiCaprio) se agarrar a um pedaço de porta para não afundar nas profundezas do oceano, o que o ator realmente fazia era algo muito mais simples: ele estava ajoelhado.

Trata-se de uma das cenas finais, que se tornou a mais emblemática e discutida da produção. Essa sequência foi objeto de críticas e questionamentos por anos, já que os fãs debateram várias vezes se o personagem de DiCaprio poderia ter compartilhado parte da porta com Rose Dewitt Bukater, interpretada por Winslet, após o naufrágio do navio. A grande maioria opinava que ambos poderiam caber confortavelmente na porta, e, consequentemente, ele teria sobrevivido.

Em relação a essa tão debatida sequência, a atriz confessou que seu coprotagonista provavelmente ''sofre de transtorno de estresse pós-traumático'' devido à quantidade de vezes que lhe perguntaram sobre o assunto. Isso porque esse momento se tornou viral e é alvo de inúmeras teorias e discussões.

Nesse sentido, ela também lembrou que o tanque de água onde a cena foi filmada não era nada confortável, já que o espaço era muito pequeno e eles precisaram ficar lá por um bom tempo. “Para acabar com a ilusão, a água estava na altura da cintura naquele momento”, assegurou e acrescentou: “Então, em primeiro lugar, eu disse: ‘Posso ir fazer xixi?'''. ''E então eu me levanto, saio da porta, caminho até a borda do tanque, a uns seis metros de distância, e literalmente tenho que esticar a perna, subir de volta e voltar a me deitar na porta. Foi horrível'', comentou Kate, lembrando de como foi ao banheiro durante essa gravação. Mesmo assim, admitiu que o diretor James Cameron poderia ligar para ela por revelar esses segredos que destroem a magia do cinema.

Segundo Kate, o tanque tinha cerca de seis metros de comprimento, o que o tornava relativamente pequeno para recriar o mar aberto que a cena pretendia retratar. Mesmo assim, ela surpreendeu ao revelar como conseguiram criar aquele efeito tão realista que se vê no resultado final.

''Na verdade, o surpreendente sobre as bordas do tanque era que ele era infinito. Então a água corria constantemente e se ouvia o som constante da água'', disse, acrescentando que acredita que todos os espectadores ficaram ''completamente imersos'' nos ''últimos 22 minutos'' do filme ''porque é possível ouvir o barulho da água o tempo todo''.

Veja também

Patrimônio Cultural Imaterial Samba Recife: Alepe e Câmara aprovam projetos para tornar evento patrimônio; entenda