A- A+

CINEMA Kevin Costner diz que faz 'filmes para homens', mas que mulheres fortes são o que atrai nas obras Artista faz parte do elenco de 'Horizon: An American Saga', filme que marca sua estreia como diretor no Festival de Cannes

Leia também

• "A grande fuga": Filme marca despedida das telas de Michael Caine e Glenda Jackson

• Filme mostra Céline Dion durante crise de espasmos e luta para voltar aos palcos

• Robin Wright e Tom Hanks aparecem mais jovens em primeira imagem do filme ''Here''; veja o trailer

O ator e diretor Kevin Costner se juntou ao elenco de “Horizon: An American Saga” para participar de uma gravação do podcast “Happy Sad Confused”. Na entrevista, ele falou sobre a saga de quatro filmes e agitou as redes sociais, após declarar que seus filmes de faroeste são diferentes dos anteriores, pois suas personagens femininas “!conduzem a história em cada linha do enredo”.



Além disso, Costner afirmou que faz filmes para homens.

“Horizon” é a estreia de Kevin Costner como diretor no Festival de Cannes.



O longa apresenta um período de 15 anos da expansão e colonização do Velho Oeste americano, no período pré e pós os quatro anos da Guerra Civil. Assim, a trama promete mostrar uma aventura cheia de perigos e intrigas, desde as lutas com elementos naturais e até as interações com os indígenas que viviam na terra.



A narrativa é dada pela perspectiva de famílias, amigos e inimigos, todos buscando descobrir o que realmente significa ser os Estados Unidos.

Costner também fará parte do amplo elenco, que ainda conta com Sienna Miller, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Abbey Lee e Ella Hunt.



Em entrevista para o podcast, afirmou que sabe que seu trabalho como diretor tende mais aos homens, mas acredita que mulheres fortes são os personagens que mais lhe interessam.

“Eu faço filmes para homens. É isso que eu faço”, disse Costner. “Mas eu não farei um filme a menos que eu tenha personagens femininas fortes. É assim que conduzi minha carreira. Acho que é por isso que tenho um bom público. Agradeço a vocês, mulheres, por arrastarem seus homens até aqui. Afinal, era um faroeste. Eu simplesmente não consigo conceber um filme se ter mulheres fortes’, completou.

Em aparição no “The Kelly Clarkson Show” no começo deste mês, Costner explicou o por que o ponto de vista da mulher é tão importante para o desenvolvimento do enredo de “Horizon”.

“Tem uma quantidade enorme de mulheres”, revelou.



“Elas desempenham um papel muito importante no Oeste e no que aconteceu. Muitas vezes eram levadas contra a vontade para lá e com os filhos, com a ideia de que havia algo grande esperando, mas não havia nada, exceto um grupo de pessoas que viveram durante milhares de anos lá. Elas foram levadas para as circunstâncias mais terríveis e fizeram com que funcionasse. E de alguma forma, elas não encontram nos faroestes, mas em ‘Horizon’ elas dominam”, concluiu.

Segundo o The Hollywood Reporter, o novo filme estreia nos Estados Unidos nesta sexta-feira e tem previsão de arrecadar cerca de US$ 12 milhões, aproximadamente R$ 66.9 milhões. Quantia considerada baixa, já que o capítulo 1 e o capítulo dois, custaram juntos, US$ 100 milhões, cerca de R$ 557 milhões.



Mas, segundo o The Hollywood Reporter, Costner prefere não confiar muito nesta previsão de bilheteria e espera um sucesso no primeiro final de semana em cartaz.

Veja também

REDE SOCIAL Fãs apontam indireta a Ralf em carta de viúva de Chrystian: 'Sempre souberam do endereço, telefone"